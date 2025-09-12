Prima pagină » Actualitate » Rabla 2025. Programul este compromis de birocrație, acuză producătorii și importatorii de automobile. Cât valorează noile VOUCHERE

Rabla 2025. Programul este compromis de birocrație, acuză producătorii și importatorii de automobile. Cât valorează noile VOUCHERE

12 sept. 2025, 15:08, Actualitate
Rabla 2025. Programul este compromis de birocrație, acuză producătorii și importatorii de automobile. Cât valorează noile VOUCHERE

După o perioadă de incertitudine privind continuarea sa, programul Rabla 20245 revine în atenție. Producătorii și importatorii de automobile critică programul din cauza gradului mare de birocrație. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat reluarea programului de la 1 septembrie, acestuia fiindu-i alocată suma de 200 de milioane de lei.  

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critică vehement modul în care a fost gestionată dezbaterea publică privind programul Rabla 2025. Se dorește „doar bifarea unui exercițiu birocratic”, acuză asociația.

Ministerul Mediului a refuzat majorarea ecotichetului pentru vehicule electrice

„Deși procesul de consultare trebuia să fie un mecanism real de integrare a expertizei industriei în politica publică, în realitate, acesta s-a dovedit a fi doar un exercițiu formal, fără consecințe practice. În ciuda numeroaselor observații transmise în scris, a documentelor tehnice fundamentate și a discuțiilor purtate în cadrul consultării oficiale, niciuna dintre propunerile de fond nu a fost preluată”, se arată într-un comunicat transmis vineri de APIA.

Asociația a avut o întâlnire cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul căreia a prezentat soluții concrete, inclusiv necesitatea majorării ecotichetului pentru vehicule electrice la 27.500 lei.

„Am apreciat deschiderea și tonul constructiv al dialogului, însă ghidul final publicat dovedește că aceste argumente au fost în cele din urmă ignorate. Practic, documentul rămâne neschimbat față de versiunea inițială, ceea ce transmite un semnal îngrijorător: vocea specialiștilor și a pieței auto nu contează în procesul decizional”, se mai arată în document.

Potrivit APIA, ministerul a ales să păstreze nivelul ecotichetului pentru vehicule electrice la 18.500 lei. Pe hârtie, din cele 120 milioane lei alocate s-ar putea finanța un număr mai mare de mașini. În realitate însă, în ultimul an, este cererea a fost modestă, bugetul rămânând neconsumat.

Ce soluții propune industriei auto

Asociația informează că industria auto a venit cu o propunere clară și fundamentată: majorarea ecotichetului la 27.500 lei pentru vehicule electrice și pe hidrogen; repartizarea a 70% din buget (140 milioane lei) pentru electrice și plug-in hibride, restul de 60 milioane lei pentru celelalte tehnologii.

Un alt punct major adus în discuție de APIA a fost predictibilitatea programului pe termen mediu și lung.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Programul Rabla pentru persoane fizice, APROBAT. Voucherul pentru mașini electrice SCADE la 18.500 leiMinistrul Diana Buzoianu anunță redeschiderea Programului Rabla: „Se va lansa acest program pe 1 septembrie, cu 200 de milioane de lei”

Citește și

ACTUALITATE Călin Georgescu, antidot pentru râie? Cunoscut tiktoker despre ineditul episod: “Încă mai am pe mâini brobonele”
15:43
Călin Georgescu, antidot pentru râie? Cunoscut tiktoker despre ineditul episod: “Încă mai am pe mâini brobonele”
BREAKING NEWS Președintele Donald Trump spune că suspectul asasinării lui Kirk a fost PRINS
15:11
Președintele Donald Trump spune că suspectul asasinării lui Kirk a fost PRINS
ACTUALITATE Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur
14:56
Curs BNR 12 septembrie 2025. Ce se întâmplă cu monedele principale, înainte de weekend. La cât se situează gramul de aur
ACTUALITATE Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea
14:54
Vestul României prinde viteză. Astăzi a fost SEMNAT contractul pentru Lotul 2 al Drumului Expres Arad–Oradea
ACTUALITATE O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune
14:23
O mamă din Suceava a organizat un flagrant pentru 2 dealeri care i-au vândut droguri fiicei sale. Cum s-a desfășurat întreaga operațiune
ACTUALITATE CRIMA își găsește scuza la DIGI FM. Kirk e de vină pentru moartea sa, în opinia unui cunoscut realizator de radio și TV
14:18
CRIMA își găsește scuza la DIGI FM. Kirk e de vină pentru moartea sa, în opinia unui cunoscut realizator de radio și TV
Mediafax
Ilie Bolojan, întrevedere cu delegația FMI: când s-ar înregistra creștere economică
Digi24
ANALIZĂ Singura țară arabă pe care Israelul și Occidentul nu o pot bombarda
Cancan.ro
Ce scrie pe gloanțele cu care asasinul a tras în Charlie Kirk. I-au mai rămas în cartuș 3, toate inscripționate
Prosport.ro
FOTO. Maria Sharapova şi-a înnebunit fanii cu apariția în costum de baie
Adevarul
Aventurile a doi vloggeri în locul unde românii sunt mai urâți ca oriunde. „Cea mai mare plăcere a lor e să bată străini pe stradă”
Mediafax
Trump vrea să ne vândă gaz. Și-a trimis omul la Bruxelles pentru a cere renunțarea completă la gazul rusesc în favoarea celui american
Click
Unde a dispărut Angela Similea? De ce n-a cântat la Festivalul Mamaia? Octavian Ursulescu rupe tăcerea: „Nu cumva marii artiști se simt marginalizați?”
Wowbiz
Ultimele cuvinte ale Irynei înainte să fie ucisă în trenul din Carolina de Nord! Ce a apucat să spună înainte de atacul cumplit care i-a provocat moartea
Antena 3
„Putin ne va ataca. A trimis deja primul mesaj de război Europei”. Liderii europeni, în alertă după invazia dronelor Rusiei în Polonia
Digi24
ANALIZĂ Strategia perfidă a Moscovei. Cum vrea Putin să „cucerească” Polonia și de ce Ucraina riscă să fie mai puțin sprijinită de alia
Cancan.ro
Ultimele 2 întrebări la care Charlie Kirk a răspuns. Ambele par a fi o coincidență cu asasinarea sa
Ce se întâmplă doctore
Imagini IREALE cu Raluca Bădulescu fără machiaj și filtre! Vedeta, dată de gol la Asia Express. Fanii abia dacă au recunoscut-o
observatornews.ro
Cum a reuşit o profesoară să îşi cumpere casa visurilor la doar 12.500 € în Italia
StirileKanalD
(P) Ghidul rebelului energetic: cum să îți reduci factura fără să renunți la Netflix și aer condiționat
KanalD
Un cuplu a fost jefuit la propria nuntă! Mirii și invitații se distrau în timp ce hoții se făceau nevăzuți
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
România renunță la cele 400 de radare fixe. Motivul e IREAL
Descopera.ro
Care sunt cele mai sănătoase ouă: ALBE sau MARO?
Capital.ro
Trecerea la ora de iarnă în 2025. Weekend-ul în care dăm ceasul cu o oră înapoi. Ora 4.00 va deveni ora 3.00
Evz.ro
Adio lux. Fiica lui Cristian Boureanu, nevoită să meargă la muncă
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
VIDEO Polonia cere activarea articolului 4 din tratatul NATO. "Putin se joacă cu focul". Reacția lui Trump
Kfetele
Dana Roba s-a despărțit de iubitul său! Șocant, ce i-a făcut soțul său, în plin proces de divorț
RadioImpuls
Sora profesoarei din Drobeta Turnu Severin găsită moartă în casă alături de fiul ei neagă că și-ar fi ucis copilul. S-a luptat 10 ani să devină mamă: "Nu s-a sinucis, scurt". Ce a scos la iveală răstoarnă cazul
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă intră într-un magazin erotic: Vreau o păpușă gonflabilă, domnișoară!
Descopera.ro
Furnicile au colonizat întreaga planetă, cu doar câteva excepții
EXTERNE Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate
15:50
Danemarca va cumpăra sisteme de APĂRARE aeriană în valoare de 9,11 miliarde de dolari/ Statele europene își intensifică măsurile de securitate
HOROSCOP Horoscop 13 septembrie 2025. RACII obțin o nouă perspectivă asupra unei situații dificile
15:00
Horoscop 13 septembrie 2025. RACII obțin o nouă perspectivă asupra unei situații dificile
ENERGIE Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA
14:56
Secretarul american al ENERGIEI: UE ar putea renunța la gazul din Rusia în șase până la 12 luni, folosind în schimb gaz natural lichefiat din SUA
ACTUALITATE După ce ți-a luat din bani, statul te-a și îndatorat fără sa știi. Datoria externa a explodat cu încă 15 miliarde de euro și a ajuns la RECORD ABSOLUT
14:34
După ce ți-a luat din bani, statul te-a și îndatorat fără sa știi. Datoria externa a explodat cu încă 15 miliarde de euro și a ajuns la RECORD ABSOLUT
EXTERNE ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas
14:30
ONU analizează viitorul unui STAT PALESTINIAN/ Adunarea Generală cere îndepărtarea conducerii grupării Hamas
EXCLUSIV Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Avocatul Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul
14:14
Poate fi sau nu cercetat președintele Nicușor Dan pentru „voluntarii” care îl filmează? Avocatul Toni Neacșu explică în exclusivitate pentru Gândul