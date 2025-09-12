După o perioadă de incertitudine privind continuarea sa, programul Rabla 20245 revine în atenție. Producătorii și importatorii de automobile critică programul din cauza gradului mare de birocrație. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunțat reluarea programului de la 1 septembrie, acestuia fiindu-i alocată suma de 200 de milioane de lei.

Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) critică vehement modul în care a fost gestionată dezbaterea publică privind programul Rabla 2025. Se dorește „doar bifarea unui exercițiu birocratic”, acuză asociația.

Ministerul Mediului a refuzat majorarea ecotichetului pentru vehicule electrice

„Deși procesul de consultare trebuia să fie un mecanism real de integrare a expertizei industriei în politica publică, în realitate, acesta s-a dovedit a fi doar un exercițiu formal, fără consecințe practice. În ciuda numeroaselor observații transmise în scris, a documentelor tehnice fundamentate și a discuțiilor purtate în cadrul consultării oficiale, niciuna dintre propunerile de fond nu a fost preluată”, se arată într-un comunicat transmis vineri de APIA.

Asociația a avut o întâlnire cu ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, în cadrul căreia a prezentat soluții concrete, inclusiv necesitatea majorării ecotichetului pentru vehicule electrice la 27.500 lei.

„Am apreciat deschiderea și tonul constructiv al dialogului, însă ghidul final publicat dovedește că aceste argumente au fost în cele din urmă ignorate. Practic, documentul rămâne neschimbat față de versiunea inițială, ceea ce transmite un semnal îngrijorător: vocea specialiștilor și a pieței auto nu contează în procesul decizional”, se mai arată în document.

Potrivit APIA, ministerul a ales să păstreze nivelul ecotichetului pentru vehicule electrice la 18.500 lei. Pe hârtie, din cele 120 milioane lei alocate s-ar putea finanța un număr mai mare de mașini. În realitate însă, în ultimul an, este cererea a fost modestă, bugetul rămânând neconsumat.

Ce soluții propune industriei auto

Asociația informează că industria auto a venit cu o propunere clară și fundamentată: majorarea ecotichetului la 27.500 lei pentru vehicule electrice și pe hidrogen; repartizarea a 70% din buget (140 milioane lei) pentru electrice și plug-in hibride, restul de 60 milioane lei pentru celelalte tehnologii.

Un alt punct major adus în discuție de APIA a fost predictibilitatea programului pe termen mediu și lung.

