Deși premierul Ilie Bolojan vorbește de luni bune despre necesitatea de a reduce drastic numărul de posturi din administrația publică, realitatea arată altceva: aproape 2.200 de candidați au fost declarați admiși în urma primelor două runde ale concursului național organizat de Agenția Naţională a Funcţionarilor Publici (ANFP).

Primele două runde, mii de înscriși și mii de admiși

În prima rundă s-au înscris 2.539 de candidați, iar 1.866 au fost declarați admiși (73,5% din total). Cea mai mare parte vizează funcțiile publice de execuție, grad debutant și superior.

În a doua rundă, cu 1.066 de înscriși, doar 305 candidați au trecut de evaluare (28,6%). În total, aproape 2.200 de noi funcționari vor putea intra în administrația publică.

Tăieri vs. angajări

Situația ridică semne de întrebare: dacă Guvernul pregătește un val de restructurări, așa cum a anunțat Ilie Bolojan, de ce ANFP organizează un concurs național de asemenea dimensiuni, cu mii de candidați admiși?

După promovarea concursului naţional, candidaţii vor intra în etapa de selecţie pe post, organizată direct de instituţiile și autorităţile publice, conform planului de recrutare pentru perioada 2025-2026.

