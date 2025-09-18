În timp ce în ROMÂNIA scad salariile profesorilor și bursele sunt tăiate, în Ucraina cresc salariile și bursele

Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat majorarea salariilor pentru profesori, dar și a burselor pentru studenţi în 2026, în ciuda costurilor enorme generate de războiul cu Rusia, relatează marţi agenția de știri DPA, citată de Agerpres. Totodată, în România, salariile profesorilor și bursele pentru elevi au avut de suferit din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvernul Bolojan.

Volodimir Zelenski a transmis că fondurile destinate educaţiei pentru 2026 vor crește cu 1,35 de miliarde de euro, în ciuda sumelor imense investite în războiul cu Rusia.

„Am ordonat ca toate obligaţiile sociale ale statului nostru să fie îndeplinite în totalitate şi ca sprijinul pentru oameni să fie sporit”, a spus el într-un mesajul video publicat marţi.

Anterior, premierul Iulia Sviridenko i-a prezentat președintelui ucrainean punctele cheie ale proiectului de buget pe 2026.

„Resursele pentru aceasta sunt disponibile. În total, cheltuielile destinate educaţiei pentru 2026 vor creşte cu 66 de miliarde de grivne (1,35 miliarde de euro)”, a declarat Zelenski.

Și domeniul sănătății va avea parte de o majorare a fondurilor în următorul an.

Ilie Bolojan: „Sprijinul oferit de România Ucrainei reprezintă 0,2% din PIB, adică 1,5 miliarde de euro”

De la începutul războiului cu Ucraina în februarie 2022, România s-a implicat activ în susținerea țării vecine atât cu armament militar, cât și cu sume de bani.

Ilie Bolojan a cdeclarat în cadrul unui interviu la Antena 3 CNN că, în ultimii trei ani, iunie 2022-2025, sprijinul oferit de România Ucrainei reprezintă 0,2% din PIB, adică 1,5 miliarde de euro. Șeful Executivului a confirmat astfel și cele transmise la începutul lunii septembrie de Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal.

„Atunci când Uniunea Europeană a acordat sprijin Ucrainei, pachetele de sprijin au fost stabilite la nivel european, iar contribuțiile au fost stabilite ca pondere a PIB-ului țării respective în PIB-ul Uniunii Europene. Și cifra pe care a dat-o domnul Dăianu, de 0,2%, este o cifră corectă. Aceasta este ponderea noastră ca PIB”, a răspuns Ilie Bolojan.

