Scena politică internațională freamătă în aceste zile, după anunțul întâlnirii Trump- Putin, din data de 15 august. Vestea i-a determinat pe liderii europeni să se reunească pentru discuții despre întâlnirea istorică, un moment esențial care ar putea îngheța sau chiar stopa definitiv un conflict care durează deja de mai bine de trei ani.

În acest context, jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a precizat că, în timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra bilateralei Trump-Putin – președinții României și Republicii Moldova – două țări care au graniță imensă cu Ucraina – se bucurau liniștiți la „Festivalul Lupilor” din Orheiul Vechi. Totul, într-un cadru relaxant, fără freamătul de pe scena politică internațională.

„Finlanda, în schimb, care e la șapte mări și șapte țări de Ucraina, a fost invitată la discuții”

„După ce s-au reunit de urgență în Anglia înaintea marii întîlniri dintre Trump și Putin în chestiunea ucraineană, liderii francez, italian, german, polonez, britanic și finlandez și președinta Ursula au dat o declarație comună prin care salută eforturile lui Trump, subliniind totodată necesitatea menținerii sprijinului pentru Ucraina și a presiunii asupra Rusiei. România și Moldova, care au graniță imensă cu Ucraina erau la festivalul lupilor. Finlanda, în schimb, care e la șapte mări și șapte țări de Ucraina, a fost invitată la discuții…”, a punctat jurnalistul pe pagina sa de facebook.

Întâlnire privat ă Maia Sandu- Nicușor Dan în Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut o vizită privată în Republica Moldova. Oficialul român a participat, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.

Cei doi șefi de stat au împărțit, fără mofturi prezidențiale, același neopren pe iarba de pe tăpșan la ”Festivalul Lupilor.”

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

„Un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse”

Liderii europeni au salutat sâmbătă planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene.

Reamintim că și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului, informează Administrația Prezidențială ucraineană.

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni fa ță în fa ță, pe 15 august

Întâlnirea Donald Trump -Vladimir Putin va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”,a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

