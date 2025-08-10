Prima pagină » Actualitate » În timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra BILATERALEI Trump – Putin, Nicu și Maia petreceau la „Festivalul Lupilor”

În timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra BILATERALEI Trump – Putin, Nicu și Maia petreceau la „Festivalul Lupilor”

10 aug. 2025, 14:09, Știri politice
În timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra BILATERALEI Trump - Putin, Nicu și Maia petreceau la

Scena politică internațională freamătă în aceste zile, după anunțul întâlnirii Trump- Putin, din data de 15 august. Vestea i-a determinat pe liderii europeni să se reunească pentru discuții despre întâlnirea istorică, un moment esențial care ar putea îngheța sau chiar stopa definitiv un conflict care durează deja de mai bine de trei ani.

În acest context, jurnalistul Bogdan Tiberiu Iacob a precizat că, în timp ce liderii occidentali se puneau de acord asupra bilateralei Trump-Putin – președinții României și Republicii Moldova – două țări care au graniță imensă cu Ucraina – se bucurau liniștiți la „Festivalul Lupilor” din Orheiul Vechi.  Totul, într-un cadru relaxant, fără freamătul de pe scena politică internațională.

„Finlanda, în schimb, care e la șapte mări și șapte țări de Ucraina, a fost invitată la discuții”

„După ce s-au reunit de urgență în Anglia înaintea marii întîlniri dintre Trump și Putin în chestiunea ucraineană, liderii francez, italian, german, polonez, britanic și finlandez și președinta Ursula au dat o declarație comună prin care salută eforturile lui Trump, subliniind totodată necesitatea menținerii sprijinului pentru Ucraina și a presiunii asupra Rusiei. România și Moldova, care au graniță imensă cu Ucraina erau la festivalul lupilor. Finlanda, în schimb, care e la șapte mări și șapte țări de Ucraina, a fost invitată la discuții…”, a punctat jurnalistul pe pagina sa de facebook. 

Întâlnire privată Maia Sandu- Nicușor Dan în Moldova

Preşedintele Nicuşor Dan a făcut o vizită privată în Republica Moldova. Oficialul român a participat, sâmbătă seara, alături de preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la un eveniment organizat în Orheiul Vechi, scrie newsmaker.md.

Cei doi șefi de stat au împărțit, fără mofturi prezidențiale, același neopren pe iarba de pe tăpșan la ”Festivalul Lupilor.”

Nicuşor Dan a fost în Republica Moldova şi în luna iunie, la scurt timp după ce a fost învestit în funcţia de preşedinte al României, dar şi în luna martie, în timpul campaniei electorale.

„Un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse”

Liderii europeni au salutat sâmbătă planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene.

Reamintim că și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului, informează Administrația Prezidențială ucraineană.

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni față în față, pe 15 august

Întâlnirea Donald Trump -Vladimir Putin va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”,a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Sursă foto: Zona Liberă

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele”
13:54
Un deputat PSD amenință cu moțiune de cenzură: „Domnule Bolojan, România trebuie să fie dezvoltată echilibrat în toate zonele”
GALERIE FOTO Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”
13:03
Vizita președintelui din Republica Moldova, în presa de peste Prut: „Nicușor Dan, servicii electorale pentru Maia Sandu”
OPINIE Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
11:39
Pastila lui Cristoiu: Cu cinci zile înainte de întâlnirea din Alaska, liderii occidentali pledează pentru continuarea Războiului din Ucraina!
POLITICĂ USR, apel către PSD să participe la actul de guvernare: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II”
11:21
USR, apel către PSD să participe la actul de guvernare: „E nevoie să adoptăm cât mai rapid pachetul II”
ANALIZĂ EXCLUSIV A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!
07:00
A intrat Marea Reformă a lui Ilie Bolojan în vacanță? Termene și promisiuni au fost RATATE, atât la Guvern, cât și la Președinție!
POLITICĂ Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei
23:45
Întâlnire privată Maia Sandu-Nicușor Dan în Moldova. Cei doi președinți au împărțit „aceeași pătură” la ”Festivalul Lupilor” din Orhei
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Povestea BMW-ului din Kaliningrad: avocata din Rusia care refuză să cedeze în fața lui Putin. „Doar o nebună nu s-ar teme”
Cancan.ro
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Măsurile de austeritate dincolo de cifrele reci. „Așa dispare încet o pizzerie. Nu leneșă, nu arsă, ci sufocată de costuri”
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Cancan.ro
Mirabela Grădinaru, umilită de o cântăreață: 'E o 😲'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
30 de judeţe şi Capitala intră de la ora 10.00 sub avertizări de caniculă. Căldură extremă duminică şi luni
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce oră să MĂNÂNCI ca să SLĂBEȘTI cu succes? Oamenii de știință au răspunsul!
Capital.ro
O tragedie cutremură lumea sportului. Au murit două legende la doar o zi diferență. Nu s-a mai putut face nimic pentru ei
Evz.ro
Emma Thompson spune că a fost „agățată” de Donald Trump
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
FOTO Ce fotografie au postat cei doi bărbați înainte să-și piardă viața în tragedia aviatică de la Arad
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Ce este sindromul Stendhal: Afecțiunea ciudată în care atacurile de panică se întâlnesc cu arta
EXTERNE Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer
13:38
Kate Middleton cântărește sub 40 de kilograme!? Îngrijorări în Familia Regală, la 6 luni după ce Prințesa de Wales a anunțat că are cancer
ULTIMA ORĂ Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii
13:20
Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii
HOROSCOP Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații
12:49
Cele 3 zodii care au parte de noi începuturi, în săptămâna 11–17 august 2025. Explorează un alt drum al carierei și au revelații
ACTUALITATE Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
12:48
Evoluția vânzărilor imobiliare în România. Ce urmează după bula generată de majorarea TVA
ULTIMA ORĂ Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe!
12:26
Banca elvețiană UBS, ZGUDUITĂ de o nouă investigație asupra conturilor naziste. Arhivele Credit Suisse, luate la puricat / Despăgubirile sunt uriașe!
ACTUALITATE Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Pelicula va fi lansată în două părți
12:22
Mel Gibson anunță continuarea filmului „Patimile lui Hristos”. Pelicula va fi lansată în două părți