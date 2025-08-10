Se aprind spiritele înainte de ÎNTREVEDEREA Trump – Putin. Liderii europeni, ochi și urechi înaintea întâlnirii istorice / Reacții și scenarii

Întrevederea Trump – Putin ridică mari semne de întrebare printre liderii europeni. Aceștia au salutat sâmbătă planurile președintelui american Donald Trump de a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin pentru a discuta încheierea războiului din Ucraina, subliniind totodată necesitatea de a menține presiunea asupra Moscovei și de a proteja interesele de securitate ucrainene și europene.

„Un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse”

Reamintim că și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut, sâmbătă, o serie de convorbiri telefonice cu mai mulți lideri europeni, vizând coordonarea unei poziții comune în negocierile diplomatice privind încheierea războiului, informează Administrația Prezidențială ucraineană.

Mai exact, principalii lideri europeni și-au exprimat convingerea că „doar o abordare care combină o diplomație activă, un sprijin pentru Ucraina și o presiune asupra Federației Ruse'” poate reuși să pună capăt războiului dintre Ucraina și Rusia, potrivit unui comunicat difuzat duminică, relatează AFP.

„Salutăm eforturile președintelui Trump pentru a opri masacrul din Ucraina” și „suntem pregătiți să sprijinim această acțiune pe plan diplomatic și prin menținerea sprijinului nostru militar și financiar substanțial pentru Ucraina, inclusiv prin activitatea Coaliției voluntarilor, și prin menținerea și impunerea de măsuri restrictive împotriva Federației Ruse”, au declarat liderii europeni, potrivit Agerpres.ro.

Comunicatul transmis, este semnat de președintele francez Emmanuel Macron, prim-ministrul italian Giorgia Meloni, cancelarul german Friedrich Merz, prim-ministrul polonez Donald Tusk, prim-ministrul britanic Keir Starmer, președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen și președintele finlandez Alex Stubb înainte de întâlnirea prevăzută vineri, 15 august, în Alaska, între Donald Trump și Vladimir Putin.

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni fa ță în fa ță, pe 15 august

Întâlnirea Donald Trump -Vladimir Putin va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”,a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Sursă foto: Mediafax ABACAPRESS Hepta

RECOMANDAREA AUTORULUI: