Bianca Dogaru
17 nov. 2025, 20:45, Actualitate
Două localități din România, Plauru și Ceatalchioi, au intrat în proces de evacuare după ce o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL a fost lovită de o dronă rusească în portul ucrainean Ismail. Autoritățile române vorbesc despre „pericol iminent de explozie” și trimit mesaje RO-ALERT. În același timp, Ucraina nu evacuează pe nimeni. Administrația portuară din Ismail transmite că situația este „sub control”, iar primarul orașului pare să trateze incidentul ca pe o banală întrerupere de apă.

Surse ucrainene transmit că în Ismail nu se evacuează nimeni, iar din punctul lor de vedere nu este niciun pericol.

„Isteria cu vaporul nu există în Ucraina. Dacă ar exista un risc real, Ismailul ar trebui evacuat imediat, lucru care nu se întâmplă,” au declarat pentru Gândul.
Primarul orașului Ismail anunță întreruperea apei pentru 30 de minute în schimb. Nicio referire la risc de explozie, evacuări sau stare de urgență.
Ukrainian Sea Ports Authority a transmis doar un scurt mesaj tehnic:

„După atacul nocturn asupra portului Ismail, echipamentele de pompare a gazelor aflate la bordul unei nave civile sub steagul Turciei au luat foc. La fața locului a fost creat un sediu operațional sub președinția șefului Administrației raionului Ismail. Sediul este implicat în funcționarea sediului, inclusiv echipe dotate cu complexe robotizate, precum și servicii auxiliare. Situația este constant sub control.”

Pe partea română, tonul este complet diferit. ISU Tulcea a transmis un mesaj RO-ALERT pentru avertizarea unui „pericol iminent de explozie”, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat a punctat și faptul ISU Tulcea ține legătura cu partea ucraineană.

„Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații. Noi, bineînțeles, analizând situația cu colegii de la Tulcea, analizând situația împreună, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub un posibil impact”, a declarat șeful DSU.

În Ceatalchioi, oamenii refuză să-și părăsească casele și resping avertismentele autorităților, care au cerut evacuarea de urgență a locuitorilor. Primarul din Ceatalchioi susține că pericolul de explozie a navei nu poate fi ignorat și a precizat că dorește să ia măsurile necesare, pentru ca oamenii să nu fie expuși niciunui risc. Până acum, au fost evacuate aproximativ 40 de persoane din comună.

„Eu nu am copii, nu am pe nimeni. Am muncit toată vara ca să am din ce să trăiesc iarna. Mor, mor, nu mor, nu mor! Azi noapte cand s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat. Nu mai putem să suportam. Nu plec de aici ca să vină alții să-mi ia bunurile mele dacă parăsesc casa”, a declarat cu lacrimi în ochi femeia din comuna Ceatalchioi.

Primarul din Ceatalchioi se gândește la evacuare forțată:

„Îi vom convinge, merg eu din casă în casă, am format echipe cu oameni de primărie, îi cunosc oameni, probabil eu zic că ei au destulă încredere ca să mă înțeleagă. Pericolul e pe noi, nu se poate altfel (…). Eu merg acum, discut, fac o listă cu cei care nu vor și după aceea sunt la fața locului și oamenii vor lua decizia lor. Eu, în prima fază, merg și discut cu ei, prezint o listă, care vrea să autoevacueze, care nu. Asta, adică avem de făcut. Apoi. decizia va fi luată de ei.”

Și jurnalistul Patrick André de Hillerin aduce în discuție acest subiect și menționează că „ori ucrainenii sunt inconștienți, ori noi exagerăm fără măsură”.

„Pericol iminent de explozie, o posibilă catastrofă, puterea a nu știu câte bombe de la Hiroshima, să fugim, să evacuăm populația. Panică generală, murim. Asta la noi, în România. Dar mai aproape de nava Orinda, mult mai aproape decât Ceatalchioi sau Plauru, se află chiar orașul ucrainean Ismail. 72.000 de locuitori are Ismail, 72.000 de oameni care locuiesc mai aproape de nava Orinda decât cei 32 de oameni din Plauru. Ei, bine, din Ismail nu este evacuat nimeni. Autoritățile ucrainene au analizat situația, au informațiile necesare legate de cantitatea de gaz care mai era la bordul navei Orinda, știu, probabil, că flacăra aia fotogenică și telegenică reprezintă o formă de evacuare controlată a gazului rămas,” a postat acesta pe pagina sa de Facebook.
Și deputatul PSD Sergiu Constantinescu a reacționat și a spus că oamenii evacuați în aceste ore fug pe singurul drum pe care comunitatea îl are – un drum care ar fi trebuit să fie modernizat cu mult timp în urmă, dar care a rămas captiv în birocrație, deși zona se află la câțiva kilometri de un război în desfășurare.
„Mă gândesc cu durere și amărăciune la drumul pe care fug azi oamenii evacuați de autorități. Este drumul pentru care mă lupt de când am devenit parlamentar de Tulcea. Singurul drum pe care pot circula și locuitorii din Chilia Veche. Drumul care nu poate fi modernizat pentru că, de ani întregi, este blocat în litigii birocratice,” a scris acesta pe Facebook.

