Revoltă la Ceatalchioi. Oamenii nu vor să-și părăsească casele, în ciuda pericolului de explozie a navei lovite de drona rusească: „Mor, mor, nu mor, nu mor! Când s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat”

În Ceatalchioi – comuna tulceană aflată sub ordin de evacuare, după ce o navă încărcată cu GPL a luat foc în portul ucrainean Ismail – oamenii refuză să-și părăsească casele și resping avertismentele autorităților, care au cerut evacuarea de urgență a locuitorilor. Primarul din Ceatalchioi susține că pericolul de explozie a navei nu poate fi ignorat și a precizat că dorește să ia măsurile necesare, pentru ca oamenii să nu fie expuși niciunui risc. Până acum, au fost evacuate aproximativ 40 de persoane din comună.

Oamenii sunt transportațoi către municipiul Tulcea cu microbuzele puse la dispoziție de structurile Ministerului Afacerilor Interne și de autoritățile locale.

Forțele de intervenție sunt în continuare prezente la fața locului și acționează pentru monitorizarea permanentă a situației, precum și pentru evacuarea tuturor persoanelor aflate în zona de risc.

Reamintim că luni două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi. Persoanele evacuate până în prezent vor fi mutate în spații puse la dispoziție de către autoritățile locale.

„Nu plec de aici ca să vină alții să-mi ia bunurile mele”

Imaginile surprinse în curtea unei localnice de site-ul Ziua de Constanța arată o femeie care plânge, tremură și refuză să plece, în momentul în care șeful ISU Tulcea încearcă să o convingă că pericolul este real.

„Eu nu am copii, nu am pe nimeni. Am muncit toată vara ca să am din ce să trăiesc iarna. Mor, mor, nu mor, nu mor! Azi noapte cand s-a bubuit, am stat lângă perete și m-am închinat. Nu mai putem să suportam. Nu plec de aici ca să vină alții să-mi ia bunurile mele dacă parăsesc casa”, a declarat cu lacrimi în ochi femeia din comuna Ceatalchioi.

Primarul din Ceatalchioi se gândește la evacuare forțată

Tudor Cernega, primarul localității Ceatalchioi, spune că a început evacuarea, fiind vorba despre circa 250 de persoane, potrivit Antena3 CNN. Pentru cei care refuză să părăsească zona, edilul se gândește la o evacuare forțată, însă el speră că nu se va ajunge la acest lucru.

„Îi vom convinge, merg eu din casă în casă, am format echipe cu oameni de primărie, îi cunosc oameni, probabil eu zic că ei au destulă încredere ca să mă înțeleagă. Pericolul e pe noi, nu se poate altfel (…). Eu merg acum, discut, fac o listă cu cei care nu vor și după aceea sunt la fața locului și oamenii vor lua decizia lor. Eu, în prima fază, merg și discut cu ei, prezint o listă, care vrea să autoevacueze, care nu. Asta, adică avem de făcut. Apoi. decizia va fi luată de ei”, a mai spus primarul.

Ce spune Raed Arafat despre situația navei lovite de o dronă rusească

Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat în situației de la Plauru, Tulcea, anunțând că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea. (Materialul integral AICI)

Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației, explicând că „riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate.”

„Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații”, a declarat șeful DSU.

Sursă foto și VIDEO Ziua de Constanța

