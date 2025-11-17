Prima pagină » Actualitate » Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „Risc de explozie, impact de până la 4,5 – 5 kilometri”

Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească: „Risc de explozie, impact de până la 4,5 – 5 kilometri”

Mara Răducanu
17 nov. 2025, 16:03, Actualitate
Arafat, reacție în cazul navei încărcate cu 4.000 de tone GPL, lovită de o dronă rusească:

Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat în situației de la Plauru, Tulcea, anunțând că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea.

Două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi.

Reamintim că luni o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL – gaz petrolier lichefiat – a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre, în zona portului Izmail. Nava cu gaz petrolier lichefiat care a luat foc după atacul cu drone efectuat de Rusia la gurile Dunării naviga sub pavilion turcesc, potrivit Directoratului General pentru Afaceri Maritime al Turciei.

Ce spune Arafat despre situația navei lovită de o dronă rusească

Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației, explicând că „riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate.”

„Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații”, a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a punctat și faptul ISU Tulcea ține legătura cu partea ucraineană în legătură cu incendiul care a izbucnit, după ce nava a fost lovită de o dronă rusească.

„Noi, bineînțeles, analizând situația cu colegii de la Tulcea, analizând situația împreună, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub un posibil impact”, a adăugat Raed Arafat.

Președintele României convoacă CSAT

Nicușor Dan, președintele României, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Cinci puncte sunt trecute pe ordinea de zi a întâlnirii de săptămâna viitoare din CSAT. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. (Materialul integral AICI)

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

  • Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030;
  • Analiza Strategică a Apărării;
  • Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România;
  • Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026;
  • Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
17:00
Toni Neacșu îl acuză pe președintele Nicușor Dan că „atacă independența justiției” și că protejează politicienii anchetați: „Nimeni nu se revoltă”
TRANSPORT Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
16:31
Circulație feroviară oprită între Timișoara și Arad. O bucată dintr-un pasaj s-a prăbușit peste linii
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi
15:18
Nicușor Dan convoacă CSAT. Strategia de apărare a României și consumul de droguri, subiectele fierbinți de pe ordinea de zi
NEWS ALERT Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Se ia în calcul evacuarea forțată
15:10
Două localități din România evacuate din cauza războiului din Ucraina. Pericol de explozie pe Dunăre. Se ia în calcul evacuarea forțată
Mediafax
Ce riscă persoanele neînregistrate care vând ONLINE prăjituri și cozonaci. ANSVSA a făcut anunțul usturător
Digi24
SUA nu mai sunt inamicul public nr. 1 al Kremlinului. „E principalul instigator la război”. Scandalul legat de România a umplut paharul
Cancan.ro
Mișcarea secretă plănuită de patroana clinicii stomatologice unde a murit fetița de 2 ani. Cine încearcă să o oprească
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, imagini îndrăznețe din sala de forță
Adevarul
Dinți scoși cu patentul și tămâieri în loc de tratamente. Disperarea românilor fără acces la stomatolog
Mediafax
Marca auto care a „spart” piața românească în 2025. Ascensiune spectaculoasă a acestui producător
Click
Angela Similea, apariție rară! Artista, transfigurată și vizibil schimbată: „Ce a îmbătrânit” Cum s-a afișat la înmormântarea lui Horia Moculescu FOTO
Digi24
Scandal cu poliție la petrecerea Dianei Șoșoacă. Europarlamentara a aprins artificii lângă Ambasada Ucrainei
Cancan.ro
Localitate din România, evacuată în urma unui atac cu drone! O navă a fost lovită în timp ce trecea pe Dunăre
Ce se întâmplă doctore
De ce nu e bine să folosești prelungitoare pentru aparatele de mare putere. Lista electrocasnicelor pe care să nu le folosești cu prelungitor
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
SUV-ul chinezesc ce provoca BMW X3 și Volvo XC60, testat în România
Descopera.ro
Trebuie SĂ ȘTII dacă îți place mâncarea picantă
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Mașina mea de spălat este ca „Insula Iubirii”...
Descopera.ro
Castelul Peleș: ambiții europene și modernitatea României din inima Bucegilor
SPORT Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”
16:56
Mircea Lucescu, reacție dură la adresa lui Denis Drăguș: „Trebuie să-şi pună la punct mintea”
CONTROVERSĂ Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
16:54
Nicușor Dan recunoaște senin că România ia de la Sănătate și Educație pentru a-și finanța ARMATA, parteneriatele și pentru a ajuta Ucraina: este stupid, dar asta trebuie să facem!
AI AFLAT! Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”
16:52
Cristoiu, siderat de cum încalcă Nicușor Dan Constituția: ”Băsescu viola Constituția și spunea că o iubește / Nicușor o violează și zice – ȘI?”
EXTERNE Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
16:20
Co-fondatorul Wikipedia, Jimmy Wales, a întrerupt un interviu după 48 de secunde din cauza unei întrebări despre cine a creat enciclopedia online
VIDEO Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
16:11
Dezvăluiri în plin scandal al sinecurilor. Cum a fost Ion Cristoiu la un pas să fie pus de PSD la Radio
ALERTĂ Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate
15:47
Avertisment de vânt puternic în toată țara. IGSU „Amânați activitățile în aer liber!”. Care sunt zonele cele mai afectate