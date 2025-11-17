Raed Arafat, șeful DSU, a reacționat în situației de la Plauru, Tulcea, anunțând că există risc de explozie din cauza navei turcești care arde în port, încărcată cu 4.000 de tone GPL. Autoritățile au decis evacuarea preventivă a celor două localități din zona de risc, din Tulcea.

Două localități din România au fost evacuate, după ce o navă cu GPL a fost lovită de o dronă rusească pe Dunăre. Potrivit informațiilor Gândul, este vorba despre localitățile Plauru – la nord de Tulcea, granița cu Ucraina, acolo unde trăiesc 32 de locuitori – și de localitatea Ceatalchioi.

Reamintim că luni o navă încărcată cu 4.000 de tone de GPL – gaz petrolier lichefiat – a fost lovită de o dronă în timp ce trecea pe Dunăre, în zona portului Izmail. Nava cu gaz petrolier lichefiat care a luat foc după atacul cu drone efectuat de Rusia la gurile Dunării naviga sub pavilion turcesc, potrivit Directoratului General pentru Afaceri Maritime al Turciei.

Ce spune Arafat despre situația navei lovită de o dronă rusească

Într-un interviu pentru Digi24, Raed Arafat a explicat gravitatea situației, explicând că „riscul de explozie poate să aibă un impact pe o rază de până la 4,5-5 kilometri conform unor calcule care au fost efectuate.”

„Se face evacuarea celor două localități, se vor întoarce când riscul este eliminat. Autoritățile asigură și cazarea și tot pentru cei care au nevoie până la momentul în care pot să se întoarcă. Poate să fie câteva ore toată treaba, dar este mult mai bine decât să avem alte surprize și alte situații”, a declarat șeful DSU.

Raed Arafat a punctat și faptul ISU Tulcea ține legătura cu partea ucraineană în legătură cu incendiul care a izbucnit, după ce nava a fost lovită de o dronă rusească.

„Noi, bineînțeles, analizând situația cu colegii de la Tulcea, analizând situația împreună, s-a luat decizia totuși că este mult mai corect să evacuăm zona care este sub un posibil impact”, a adăugat Raed Arafat.

Președintele României convoacă CSAT

Nicușor Dan, președintele României, a convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării care va avea loc luni, 24 noiembrie 2025, ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Cinci puncte sunt trecute pe ordinea de zi a întâlnirii de săptămâna viitoare din CSAT. În cadrul ședinței Consiliului vor fi analizate și alte tematici de actualitate din domeniul securității naționale. (Materialul integral AICI)

Pe ordinea de zi a ședinței sunt incluse subiecte referitoare la:

Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030;

Analiza Strategică a Apărării;

Raportul privind activitățile desfășurate și rezultatele obținute la nivel național, în primele șapte luni ale anului 2025, pentru prevenirea și combaterea traficului și consumului de droguri, risc la adresa siguranței naționale în România;

Evaluare privind riscuri, amenințări și vulnerabilități la adresa României, prognozate pentru anul 2026;

Raportul consolidat privind participarea României la Exercițiul NATO de management al crizelor „CMX-25”

