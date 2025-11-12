Meteorologii Accuweather anunță o lună decembrie CUMPLITĂ în București. Câte zile ninge

După mai mulți ani în care nu a nins deloc în București, meteorologii Accuweather vin cu vești surprinzătoare și anunță o lună decembrie 2025 cumplită. Capitala se pregătește de o lună plină de frig, ploi și cu multă zăpadă.

Așadar, datele culese de meteorologi anunță o iarnă autentică la nivelul Bucureștiului.

Prima jumătate a lunii: calmul dinaintea gerului

Conform prognozei Accuweather, începutul lui decembrie este unul înșelător. Se așteaptă temperaturi de până la 10 grade Celsius și cer mai mult senin. Până în jurul datei de 18 decembrie, temperaturile vor fi peste media normală a perioadei, între 7 și 10 grade ziua și valori pozitive inclusiv noaptea.

Cerul va fi parțial noros, iar ploile, sporadice.

Dar, pe măsură ce sărbătorile de iarnă se apropie, vremea se schimbă radical și inclusiv Capitala își va aminti de iernile de odinioară.

Astfel, arată meteorologii Accuweather, din 21 decembrie Bucureștiul intră într-un adevărat episod de vreme cumplită. Prognoza indică o scădere bruscă a temperaturilor – 6 grade Celsius pe 21, apoi 3 grade, respectiv 2 grade, în zilele următoare. Iar pe timpul nopții, minimele vor fi negative, ajungându-se la -6 grade în 28 și 29 decembrie.

Potrivit sursei citate, între 21 și 29 decembrie ar trebui să ningă în București. Se ia o scurtă pauză doar pe 30, după care, în ultima zi a anului, 31 decembrie, peste Capitală ar urma să cadă, din nou, fulgi de zăpadă.

Pentru bucureșteni, prognoza meteo anunțată în decembrie este un șoc, ținând cont că în ultimii ani cel mai mare oraș din România a avut parte de un final de an ce semăna mai degrabă a toamnă târzie, cu ploi și o vreme blândă.

Iată că, în 2025, iarna pare hotărâtă să-și recapete reputația pierdută.

Accuweather are o istorie de 62 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

Elena Mateescu, șefa ANM, spune de ce trebuie să ne așteptăm la „fenomene de viscol”

Elena Mateescu, șefa ANM, admite că este prematur pentru a face prognoze precise, dar nu exclude să avem o iarnă grea în 2025-2026.

Vortexul polar ar putea ajunge și în România iarna asta, aducând cu el ninsori abundende și ger. Datele acumulate până acum arată că România s-ar putea confrunta cu posibile episoade de viscol puternic și temperaturi scăzute.

„Este prematur să ne pronunțăm despre cum va fi iarna 2025-2026 în țara noastră. Dar, luând în considerare datele de la acest moment, chiar și o iarnă normală în România înseamnă fenomen de viscol. Înseamnă strat de zăpadă nu numai în zona montană, astfel încât chiar și temperaturi sub pragul de ger, sub -10 grade Celsius, sub -15 grade, sunt posibile”, a declarat Elena Mateescu.

Totodată, Mateescu mai explică faptul că, dacă vortexul polar se intensifică, înseamnă că am putea avea tipare de iarnă severă și în România.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Prognoza meteo până pe 17 noiembrie. ANM anunță temperaturi în scădere și ploi abundente

Meteorologii Accuweather au modificat prognoza și anunță o lună NOIEMBRIE neobișnuită în România. Cum va fi vremea în București

Meteorologii EaseWeather: O iarnă cum n-a mai fost. Câte zile ninge în București în decembrie 2025, ianuarie și februarie 2026