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În ziua desemnării unui nou premier, Siegfried Mureșan susține că PSD vrea să controleze guvernul, fără să își asume guvernarea

Elena Popescu
În ziua desemnării unui nou premier, Siegfried Mureșan susține că PSD vrea să controleze guvernul, fără să își asume guvernarea
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Siegfried Mureșan lansează un atac la adresa PSD și a liderului social-democrat Sorin Grindeanu, cu doar câteva ore înaintea noilor consultări de la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Mureșan susține că, deși PSD afirmă că este pregătit să preia conducerea Guvernului, partidul ar încerca, în realitate, să evite asumarea directă a guvernării. Europarlamentarul PNL îl vizează apoi direct pe Sorin Grindeanu, despre care spune că declară public că este pregătit să devină premier, dar că acțiunile sale politice ar demonstra contrariul.

”Cu PSD, realitatea este mereu pe dos decât ceea ce susțin ei. Sorin Grindeanu ne spune că vrea sa fie prim-ministru și că este pregătit. În realitate, fuge de această funcție din momentul în care a depus moțiunea de cenzură în luna aprilie. PSD ne spune că are program de guvernare. În realitate, nu au nimic și speră să nici nu trebuiască să facă unul”, a scris Siegfried Mureșan pe pagina sa de Facebook.

”Știu ei mai multe decât știm noi noi?”

Siegfried Mureșan își încheie postarea acuzând PSD că ar urmări să păstreze influența asupra Executivului fără să preia în mod direct responsabilitatea conducerii acestuia.

”Întrebarea este următoarea: știu ei mai multe decât știm noi noi privind desemnarea viitorului premier? Știu ei că vor fi scutiți de desemnare astăzi? Dorința PSD este să controleze guvernul, fără a-și asuma răspunderea pentru guvernare”, a încheiat fostul premier desemnat.

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