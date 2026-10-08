Înainte de întâlnirea cu premierul desemnat, Bolojan anunță condițiile în care PNL va susține Guvernul Niculescu

Înainte de întâlnirea cu premierul desemnat, Ilie Bolojan a anunțat, într-o comunicare pe Facebook, condițiile în care Partidul Național Liberal va susține Guvernul Niculescu.

„Noul guvern și nevoile reale ale țării

Astăzi ne vom întâlni la sediul PNL cu domnul Luca Niculescu, candidatul desemnat de președintele României pentru funcția de prim-ministru. Vom analiza cum putem pune capăt crizei politice declanșate de PSD și AUR.

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Avem nevoie, cât mai repede, de un guvern cu puteri depline, care să poată gestiona urgențele pentru care actualul executiv nu are instrumentele legale necesare:

• să asigure funcționarea serviciilor publice în ultimele luni ale anului, inclusiv prin rectificarea bugetară;

• să ia măsurile necesare pentru limitarea cheltuielilor și pentru încadrarea în țintele stabilite pentru acest an;

• să pregătească bugetul pentru anul viitor.

Dincolo de aceste urgențe, indiferent de formula de guvernare din perioada următoare, menținerea cumpătării în cheltuieli și a echilibrului bugetar va rămâne principala provocare.

Disciplina bugetară este o condiție de bază pentru controlul cheltuielilor. Nu este un scop în sine, ci singurul mod prin care putem evita să irosim ceea ce am obținut cu greu în ultimele luni și putem crea condițiile pentru o relansare economică și o prosperitate sustenabilă.

Care sunt riscurile?

Împrumuturile din perioadele trecute și dobânzile mari pe care acestea le implică au majorat rapid datoria publică, crescând riscul pierderii controlului asupra bugetului.

Situația este complicată de creșterea ratei dobânzii la care se împrumută România, pe fondul unui fenomen mondial determinat, între altele, de războiul din Orientul Mijlociu, dar și de efectele căderii guvernului, ale declarațiilor populiste ale PSD și ale prelungirii instabilității politice.

Creșterea primei de risc pentru țara noastră reflectă preocuparea creditorilor față de lipsa de stabilitate și responsabilitate fiscală într-un context politic incert.

Am recâștigat anul trecut încrederea piețelor, ceea ce ne-a permis să obținem reducerea dobânzilor. Riscăm să pierdem însă acest câștig dacă nu păstrăm linia responsabilității.

Fiecare punct procentual plătit în plus la dobânzi înseamnă miliarde de lei anual, bani pe care nu îi mai putem folosi pentru investiții, sănătate sau educație.

Care este calea?

Țintele de deficit stabilite pentru anul viitor și pentru 2028 nu sunt negociabile. Discuția poate să fie doar despre modul în care le atingem.

Gestionarea corectă a unui buget nu înseamnă să ignorăm privilegiile, ci să le contestăm.

Cheltuielile statului nu trebuie să crească.

Cei care, referindu-se la ceea ce s-a întâmplat până acum, vorbesc despre „austeritate sălbatică” sunt iresponsabili. Am început să adaptăm cheltuielile la venituri, să apropiem consumul de ceea ce producem, de ceea ce ne permitem cu adevărat.

Cei care fac promisiuni fără acoperire își bat joc de oameni, generând frustrări care amplifică nemulțumirea. Este un mod de a guverna pe care l-am refuzat de la început și pe care nu îl vom accepta nici în continuare”, este mesajul lui Bolojan.

Luca Niculescu, prim-ministrul desemnat, a început, joi, întâlnirile cu partidele parlamentare, în cadrul consultărilor pentru formarea Guvernului şi stabilirea programului de guvernare.

Primele discuţii sunt cu delegaţiile PSD, PNL şi UDMR, Luca Niculescu urmând să meargă la sediile formațiunilor politice.

PSD transmite că nu este dispus să ofere un vot în alb şi condiţionează susţinerea noului Executiv de o schimbare clară a modului în care este administrată ţara şi a direcţiei economice.