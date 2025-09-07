AUR va ataca la CCR proiectele asumate în Parlament. George Simion: „Guvernul a ales să calce în picioare Constituția”

Partidul AUR va ataca la CCR proiectele guvernului Bolojan asumate în Parlament. Duminică, 7 septembrie 2025, cele 4 moțiuni de cenzură au fost respinse. George Simion a declarat, în această seară, că cele „patru proiecte impuse prin abuz” vor fi atacate la Curtea Constituțională. Vezi mai jos cum își motivează decizia.

Cele 4 moțiuni de cenzură au fost respinse, azi, iar Gândul.ro v-a pus la dispoziție toate informațiile AICI.

„În loc să respecte votul democratic și dezbaterea parlamentară, guvernul a ales să calce în picioare Constituția și să își asume, de cinci ori consecutiv, răspunderea pe proiecte care lovesc direct în profesori, pensionari, mame, studenți și antreprenori români”, transmite formațiunea politică AUR.

George Simion: „În ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată”

„Să nu mai aveți dialog cu românii și să vă baricadați în spatele unei majorități care, chipurile, în Parlament este la 70 la sută. (…) Nu e de mirare că faceți acest lucru pentru că tot voi sunteți cei care v-ați cramponat de putere și ați anulat alegerile, ați fraudat alegerile. În ritmul în care mergem, în ritmul în care ne duce actuala coaliție, vom intra în scurt timp în incapacitate de plată. Și asta până să intre așa-zisele măsuri reformiste în vigoare. Dacă voi nu faceți ce trebuie făcut și nu faceți, este evident, cu 13.000 de locuri de muncă care la un moment dat vor fi tăiate, nu faceți nicio reformă, doar vă jucați de-a reforma. Creșteți taxe și scădeți încasările la stat. Ăsta este singurul efect care se produce. În timp ce ministrul vostru de finanțe are firme care nu își declară bilanțul, nu își plătesc datoriile la stat, antreprenorii din viața reală își restrâng activitatea, își închid activitatea sau își relochează în alte companii și își mută sediul social în alte companii. Lăsați pentru firmele străine, pentru multinaționale un procent de 1 la sută ca fiind deductibili pe când firmele românești nu au cum să îndeplinească acest barem. Vă jucați cu sănătatea națiunii permițând în continuare jocuri de noroc. Luați șansa de mâine a mamelor cu copii, a celor din mediul rural, pe care spuneți voi că îi apărați, a profesorilor, a veteranilor, a multor altor categorii blestemate de actualul guvern la sărăcie perpetuă. Acest lucru se vede și în domeniul sănătății. Voi restrângeți activitatea medicilor de familie care își vor închide cabinetele din mediul rural”, a spus liderul AUR.

„Sunteți asasinii democrației din România”

„Tratamentul ambulatoriu îl subfinanțați, puneți în pericol accesul la medicamentele generice și limitați la o investigație de înaltă specialitate pentru bolnavii cronici. Sunteți asasinii democrației din România. Dacă voiați să faceți reforme, aveați un aliat în noi, restrângând numărul de UAT-uri, restrângând funcțiile de conducere și numărul de instituții din statul român. Ne acuzați pe noi că mințim, dar voi nu spuneți cu subiect și predicat câți bani s-au dat Ucrainei. Puteți de la acest pupitru că peste 14 miliarde de euro s-au dat pentru Ucraina? Dacă acești bani erau direcționați pentru programul de masă caldă, dacă acești bani nu mai erau luați de la familiile monoparentale și bursele care se dădeau copiilor din familiile monoparentale, dacă lăsați o șansă mediului rural, preferați să vă salvați pe voi, după cum vă salvați astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot pentru a nu da față în față cu poporul român. Mai devreme sau mai târziu acest lucru este inevitabil. Așa că, pentru că v-am văzut că aveți tendințe de fugă, eu vă sugerez să părăsiți barca cât mai curând și să respectați regulamentul celor două camere”, a declarat liderul AUR, George Simion, arată stiripesurse.ro.

Formațiunea politică va ataca la Curtea Constituțională cele 4 legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan. Acestea sunt:

Legea privind „reforma” în sănătate Legea privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Legea privind eficientizarea autorităților administrative autonome Legea privind redresarea și eficientizarea resurselor publice

