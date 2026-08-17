Prima pagină » Actualitate » Bolojan a mers la Oradea pentru inaugurarea celor 2 pasaje la ieșirea din oraș spre Arad. Proiectul a costat aproape 75 de milioane de lei

Bolojan a mers la Oradea pentru inaugurarea celor 2 pasaje la ieșirea din oraș spre Arad. Proiectul a costat aproape 75 de milioane de lei

Bolojan a mers la Oradea pentru inaugurarea celor 2 pasaje la ieșirea din oraș spre Arad. Proiectul a costat aproape 75 de milioane de lei
Galerie Foto 6
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Luni, 17 august 2026, Ilie Bolojan se află la Oradea pentru inaugurarea celor 2 pasaje la ieșirea din oraș spre Arad. Potrivit postării de pe Facebook, proiectul a costat aproape 75 de milioane de lei. Investițiile au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local.

Ilie Bolojan a anunțat inaugurarea a două pasaje pe Calea Aradului, la ieșirea din Oradea spre Arad. Cele două investiții au costat aproximativ 75 de milioane de lei și au fost finanțate prin PNRR, bugetul de stat și cel local. Pasajele fac parte dintr-o rețea de 6 obiective menite să reducă traficul din zona metropolitană Oradea.

Sondaj Gândul

Credeți că redeschiderea centralelor pe cărbune este soluția pentru a depăși criza energetică?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Mesajul lui Ilie Bolojan. Sursă foto: Facebook

„Astăzi, la Oradea, am participat la inaugurarea a două pasaje la ieșirea din Oradea spre Arad, pe una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș.

Este vorba despre două pasaje de pe Calea Aradului (DN 79), unul subteran, la intersecția cu Centura Oradea, cu o lungime totală de 406 metri, care include și un pasaj pietonal, și unul suprateran, în zona Aeroportului, cu o lungime totală de 535 de metri, din care pasajul rutier are 120 de metri.

Cele două investiții au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local, valoarea totală fiind de aproximativ 75 de milioane de lei.

Cele două pasaje fac parte dintr-o rețea de 6 pasaje realizate la ieșirile din Oradea, pentru descongestionarea traficului din zona metropolitană. Înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, o circulație mai fluentă și mai multă siguranță pentru cei care folosesc aceste drumuri.

Aceste proiecte au fost finalizate într-un timp relativ scurt, sub presiunea termenelor PNRR. Un rol important l-a avut colaborarea dintre administrația locală, Guvern, Ministerul Transporturilor, CNAIR și constructori.

Atunci când autoritățile centrale și locale colaborează, proiectele pot fi realizate și livrate într-un timp bun.

Le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea, colegilor din Ministerul Transporturilor și CNAIR, precum și constructorilor care s-au mobilizat pentru finalizarea lucrărilor.

Banii europeni înseamnă astfel de investiții, infrastructură, spitale, școli, creșe și alte proiecte care îmbunătățesc nivelul de trai al românilor”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Bolojan reacționează după scandalul întâlnirii cu Simina Tănăsescu

Tot astăzi, premierul demis a reacționat după scandalul întâlnirii cu Simina Tănăsescu, șefa CCR. În cadrul declarațiilor de presă, Bolojan a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. De altfel, acesta nu a precizat ce probleme ar fi discutat cu șefa Curții Constituționale a României. Premierul a oferit doar exemple din perioada în care ocupa funcții administrative. Vezi AICI reacția.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
17:28
Grindeanu anunță convocarea de urgență a Parlamentului pentru a modifica legea integrității în acord cu decizia CCR. Ce spune despre „amendamentul Fritz”
VIDEO Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
17:26
Incendiu de proporții la o hală de deșeuri și mase plastice din județul Prahova. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert
FLASH NEWS Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
16:10
Bolojan refuză să răspundă de ce statul român nu-și plătește olimpicii
STATISTICĂ Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
16:00
Consumul de energie electrică al populației a scăzut cu 11,8% în primele 6 luni ale anului. Ce se întâmplă cu producția din hidrocentrale
EXCLUSIV Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
15:43
Scenariul lui Cristoiu: Dominic Fritz ar putea pleca și din conducerea USR după decizia CCR care i-ar putea lua mandatul de primar
ALERTĂ Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
15:36
Culturi calamitate în Dolj. Irigațiile sunt în continuare oprite din cauza nivelului scăzut al Dunării
Mediafax
Politicienii germani vor să schimbe legea care „îi protejează” de insulte
Digi24
Hacker inventiv, prins în Sinaia cu numere de înmatriculare diplomatice: Șoferul avea montat un sistem prin care plăcuțele se roteau
Cancan.ro
Ei sunt frații care s-au înecat în Olimp. Ce mesaj i-au trimis Vlad și Ionuț mamei lor, înainte de tragedie
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, apariție răvăşitoare. Fosta iubită a lui Dimitrov s-a pozat aproape goală: „Sunt fericită că trăiesc!”
Adevarul
Anomalie pe piața energetică. De ce produc prosumatorii cu fotovoltaice energie record abia după oprirea Reactorului 2
Mediafax
CCR A DECIS pe Legea integrității! Ce se întâmplă cu prevederea privind PARTENERII demnitarilor
Click
Doi frați de 17 și 19 ani s-au înecat la Olimp, sub privirile surorii lor. Ce fotografie i-au trimis mamei cu 30 de minute înainte
Digi24
Primele informații în cazul morții lui Hayden Panettiere. Ce spun polițiștii despre anchetă și cine a sunat la urgențe
Cancan.ro
Cei 3 pești aparent sănătoși, care însă ne distrug creierul. Vlad Ciurea trage un semnal de ALARMĂ
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice și-a făcut Andreea Popescu după divorțul de Rareș Cojoc! „Mi-a căzut părul enorm”. Fanii nu o mai recunosc!
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum arată Ferrari CZ26, cel mai nou model UNICAT realizat de italieni?
Descopera.ro
De ce Carol al II-lea nu a putut salva România?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mesaj pe ușa unui vecin: Felicitări! Nu știu ce-i faci soției tale…
Descopera.ro
Fazani, diplomați și gloanțe. Vânătorile lui Ceaușescu care ascundeau și riscuri
FLASH NEWS Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
19:01
Ce a decis CCR, în premieră, în legătură cu limitele de competență ale Guvernului demis. Explicațiile lui Toni Neacșu
REACȚIE Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
18:57
Fostul președinte al Academiei Române desființează informațiile false despre Mihai Viteazul, cu ocazia comemorării marelui domnitor
FINANCIAR Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
18:55
Financial Times: Inteligența Artificială a creat o nouă generație de miliardari în Silicon Valley. Pe ce își cheltuiesc averile
RĂZBOI Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
18:29
Ce se întâmplă dacă Vladimir Putin atacă un stat NATO. Alianța a elaborat un plan de război cu Rusia
FLASH NEWS USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
18:13
USR acuză Curtea Constituțională că ar face jocurile PSD-ului, după decizia privind „amendamentul Fritz”
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
18:03
Marius Tucă Show începe marți, 18 august, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe