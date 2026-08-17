Luni, 17 august 2026, Ilie Bolojan se află la Oradea pentru inaugurarea celor 2 pasaje la ieșirea din oraș spre Arad. Potrivit postării de pe Facebook, proiectul a costat aproape 75 de milioane de lei. Investițiile au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local.

Ilie Bolojan a anunțat inaugurarea a două pasaje pe Calea Aradului, la ieșirea din Oradea spre Arad. Cele două investiții au costat aproximativ 75 de milioane de lei și au fost finanțate prin PNRR, bugetul de stat și cel local. Pasajele fac parte dintr-o rețea de 6 obiective menite să reducă traficul din zona metropolitană Oradea.

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„Astăzi, la Oradea, am participat la inaugurarea a două pasaje la ieșirea din Oradea spre Arad, pe una dintre cele mai circulate rute de intrare și ieșire din oraș. Este vorba despre două pasaje de pe Calea Aradului (DN 79), unul subteran, la intersecția cu Centura Oradea, cu o lungime totală de 406 metri, care include și un pasaj pietonal, și unul suprateran, în zona Aeroportului, cu o lungime totală de 535 de metri, din care pasajul rutier are 120 de metri. Cele două investiții au fost realizate cu finanțare din PNRR, bugetul național și bugetul local, valoarea totală fiind de aproximativ 75 de milioane de lei. Cele două pasaje fac parte dintr-o rețea de 6 pasaje realizate la ieșirile din Oradea, pentru descongestionarea traficului din zona metropolitană. Înseamnă mai puțin timp pierdut în trafic, o circulație mai fluentă și mai multă siguranță pentru cei care folosesc aceste drumuri. Aceste proiecte au fost finalizate într-un timp relativ scurt, sub presiunea termenelor PNRR. Un rol important l-a avut colaborarea dintre administrația locală, Guvern, Ministerul Transporturilor, CNAIR și constructori. Atunci când autoritățile centrale și locale colaborează, proiectele pot fi realizate și livrate într-un timp bun. Le mulțumesc colegilor din Consiliul Județean Bihor și Primăria Oradea, colegilor din Ministerul Transporturilor și CNAIR, precum și constructorilor care s-au mobilizat pentru finalizarea lucrărilor. Banii europeni înseamnă astfel de investiții, infrastructură, spitale, școli, creșe și alte proiecte care îmbunătățesc nivelul de trai al românilor”, a transmis Ilie Bolojan pe Facebook.

Bolojan reacționează după scandalul întâlnirii cu Simina Tănăsescu

Tot astăzi, premierul demis a reacționat după scandalul întâlnirii cu Simina Tănăsescu, șefa CCR. În cadrul declarațiilor de presă, Bolojan a susținut că importanța întrevederii ar fi fost exagerată. De altfel, acesta nu a precizat ce probleme ar fi discutat cu șefa Curții Constituționale a României. Premierul a oferit doar exemple din perioada în care ocupa funcții administrative. Vezi AICI reacția.

Sursă foto: Mediafax Foto, Facebook