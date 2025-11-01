Inaugurarea Marelui Muzeu din Egipt (GEM) nu a rămas fără ecou în România. Dimpotrivă, Egiptul vine la București! Universitatea din București, alături de Ambasada Egiptului la București, adresează o invitație inedită de a lua parte la un eveniment istoric, precum ceremonia de deschidere a Marelui Muzeu Egiptean. Transmisiunea va începe sâmbără, 1 noiembrie, de la ora 19.00.

Marea deschidere, care va avea loc sâmbătă, 1 noiembrie, va celebra moștenirea antică a Egiptului, dar și rolul său modern de centru cultural global. Marele Muzeu Egiptean (GEM) prezintă cele mai emblematice artefacte din epoca faraonilor – statui colosale, sarcofage, unelte, bijuterii -, reunite într-un spațiu expozițional cu o suprafață de 50.000 de metri pătrați.

Transmisiunea live va avea în Amfiteatrul „Ioan Mihăilescu” al Facultății de Sociologie și Asistență Socială

Cu o suprafață de 50 de hectare și peste cinci milioane de vizitatori așteptați anual, Marele Muzeu Egiptean este considerat un proiect de importanță globală, menit să redefinească turismul cultural și promovarea patrimoniului universal.

Muzeul, inclus în ofertele turistice egiptene. Începutul unei noi ere în turismul cultural

Situată lângă emblematicile Piramide din Giza, Muzeul GEM găzduiește peste 100.000 de artefacte antice, inclusiv colecția completă de comori ale regelui Tutankhamon, multe dintre ele expuse pentru prima dată publicului.

Deschiderea muzeului a fost amânată de mai multe ori, din 2020 până în 2025, din diverse motive, printre care revoluțiile din Egipt, pandemia de COVID-19, care a afectat pregătirile și logistica, împiedicând deschiderea programată pentru 2020, și, mai nou, conflictul dintre Iran și Israel din iunie 2025.

Compania egipteană Orient Hospitality Group, activă în domeniul turismului, lucrează la programe combinate care includ vizitarea noului muzeu în pachetele oferite turiștilor.

„Turiștii ar putea vizita muzeul, apoi ar putea petrece trei nopți la Marea Roșie, în Ain Sukhna, aflată la doar o oră de Cairo”, a explicat directorul comercial Remon Naguib.

Egiptul speră ca inaugurarea Marelui Muzeu Egiptean să marcheze începutul unei noi ere în turismul cultural, atrăgând vizitatori interesați nu doar de plaje, ci și de istoria fascinantă a faraonilor.

Planurile pentru construcția muzeului au fost anunțate în 1992

Piatra de temelie a fost pusă la începutul anului 2002 de președintele de atunci al Egiptului, Hosni Mubarak, deși la acel moment nu fuseseră încă selectate un birou de arhitectură sau o firmă de construcții care să se ocupe de noul complex muzeal.

Pentru proiectul de arhitectură, organizatorii au organizat un concurs unde au primit 1.557 de înscrieri, din 82 de țări, ceea ce îl face al doilea cel mai mare concurs de arhitectură din istorie.

Contractul principal a fost atribuit în 2003 firmei de arhitectură irlandeză Heneghan Peng, dar în total o echipă de 300 de persoane din 13 companii din șase țări diferite a sfârșit prin a contribui la faza de proiectare a muzeului.

