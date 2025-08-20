Prima pagină » Actualitate » Încă o lovitură pentru vârstnici! Guvernul pregătește INTERZICEREA cumulului pensiei cu salariul

Ruxandra Radulescu
20 aug. 2025, 14:03, Actualitate
Premierul Ilie Bolojan ALEXANDRU DOBRE / MEDIAFAX FOTO

Ministerul Muncii a propus spre dezbatere publică un proiect de ordonanță de urgență, ce prevede interzicerea cumulului pensiei cu salariul. Potrivit documentului, persoanele își pot continua activitatea până la vârsta de 70 de ani, însă vor beneficia doar de salariu. 

Potrivit OUG-ului, angajații de la stat, care au primit decizie de pensionare, au dreptul de „a continua activitatea cu acordul anual al ordonatorului de credite/angajatorului, până la împlinirea vârstei de 70 de ani“, scrie în proiectul de OUG.

Actul normativ prevede că „persoanele menționate pot fi menținute în activitate, în baza unei cereri, cu condiția suspendării plății pensiei“.

Reglementarea s-a aplica în cazul personalului plătit din fonduri publice, de la ministere, autorități locale, regii autonome, companii de stat, autorități de reglementare etc.

Aceste persoane vor începe să primească pensia aferentă, de la data încetării activității pentru care s-a solicitat continuarea contractului de muncă/raportului de muncă/de serviciu militar.

„Neexercitarea dreptului de a continua activitatea sau lipsa acordului ordonatorului de credite/angajatorului pentru continuarea activității conduc la încetarea de drept a contractului de muncă/ raportului de muncă/de serviciu militar”, se arată în proiectul de OUG.

Documentul prevede că pot exista excepții.

„În cazuri temeinic justificate, prin memorandum/hotărâre de Guvern aprobat/aprobată de Guvern, se pot stabili excepții cu justificarea necesității şi încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget”.

Proiectul de OUG prevede suspendarea concursurilor pentru posturile vacante pentru perioada 2025-2026. Va fi permisă continuarea concursurilor aflate în curs de desfășurare pentru ocuparea funcțiilor publice pentru care s-a afișat rezultatul verificărilor eligibilității candidaților înainte de intrarea în vigoare a proiectului de act normativ.

Actul normativ propune suspendarea detașărilor și transferurilor funcționarilor public pe o perioadă determinată. Oprirea transferurilor ar urma să fie în vigoare până la finalul anului 2026.

În termen de 10 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare Ordonanței de Urgență, șefii autorităților și instituțiilor publice au obligația de a dispune încetarea detașării personalului.

Șefii instituțiilor în care se află detaşat personalul contractual au obligația de a decide dacă salariații în cauză își pot continua activitatea în unitatea respectivă.

FOTO: Mediafax/Alexandru Dobre

