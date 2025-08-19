Prima pagină » Economie » Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Principala preocupare a generațiilor de tineri trebuie să fie propria pensie”

19 aug. 2025
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Principala preocupare a generațiilor de tineri trebuie să fie propria pensie”

Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a vorbit despre ce înseamnă să ai un obiectiv „bine construit” în finanțele personale. Totodată, a adus în atenție și principala preocupare pe care tinerii ar trebui să o aibă în prezent.  Emisiunea poate fi urmărită integral AICI.

Educația financiară poate să arate calea către redresarea lucrurilor.

„Avem instrumente și această educație financiară vine să ne aprindă lumina. E adevărat, într-o societate care, de la începutul anilor ’90 până astăzi, a fost întunecată de atâtea scandaluri financiare, de jocuri piramidale, de neîncredere. Dar vine educația financiară, care ne arată drumul. Ne spune cum am putea să redresăm lucrurile și ne mai spune un lucru foarte interesant. L-ai spus tu, chiar de la prima emisiune, că trebuie de astăzi să acționăm, dacă n-am făcut-o de ieri”, a spus Adrian Artene.

Alexandru Chirilă: „Având în vedere comportamentele noastre de a cheltui banii instant când îi primim, deci e o formă de protecție a statului”

Alexandrul Chirilă, CEO Profit Point, a explicat care ar trebui să fie principala preocupare a tinerilor din prezent. Având în vedere contextul de astăzi, propria pensie ar trebui să reprezinte principalul obiectiv pentru generațiile de 20 – 40 de ani. A adus în atenție și banii strânși la Pilonul II de pensie. S-a arătat de acord cu primirea banilor în mai multe tranșe egale.

„Cred ca, în contextul de astăzi, principala preocupare a generațiilor de 20 – 40 de ani trebuie să fie propria pensie. Astăzi vedem cu statul bagă mâinile în buzunarul românilor. La Pilonul II, deja, discutăm de a nu-și primi toți banii într-o primă tranșă, ci mult mai multe tranșe egale. Ceea ce, din punctul meu de vedere, având în vedere nivelul de educație financiară al românilor, este foarte corect pentru că e pentru protecția lor, înainte de toate.

Având în vedere comportamentele noastre de a cheltui banii instant când îi primim, deci e o formă de protecție a statului. Dar românii consideră ca cineva lucrează împotriva lor. Eu fac parte din acea categorie de oameni care au decis pentru ei că vor să fie 100% în controlul propriei pensii”, a spus Alexandru Chirilă.

Emisiunea poate fi urmărită integral, aici, pe YouTube „Mediafax Ro

Emisiunea „Pastila Financiară by Mediafax” poate fi urmărită săptămânal, în fiecare marți dimineață, de la ora 08:00, pe mediafax.ro și gandul.ro.

