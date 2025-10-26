Un alt turist a murit în Munții Făgăraș după ce a căzut, sâmbătă după-amiază, de la o înălțime de 500 m din vf. Lespezi spre Căldarea Berbecilor. Victima, un bărbat de 43 de ani din Hunedoara, și-a pierdut viața în urma impactului cu solul.



Duminică, intervenția de recupare a trupului neînsuflețit a continuat terestru, în condiții dificile, pentru că vremea era foarte închisă, cu plafon sub 1.800 de metri. La acțiune au participat 18 salvamontiști.

Potrivit informațiilor Salvamont Argeș, s-a încercat inițial extracția trupului cu elicopterul, însă misiunea a fost întreruptă din cauza condițiilor meteo nefavorabile și a apariției altor intervenții urgente în zona Sibiu.

Bărbatul plecase in drumeție pe munte împreună cu un altul, dupa ce discutaseră în prealabil, pe o rețea socială. Cei doi au mai întâlnit pe drum un alt iubitor de munte și au mers împreună până pe creasta unde s-a produs tragedia.

Tot ieri, alți doi turişti – dintr-un grup de trei – şi-au pierdut viaţa în condiții asemănătoare, după ce au căzut de la înălțime, tot în Munții Făgăraș.

Trupurile acestora au fost recuperate de către salvamontișți după o misiune de 15 ore. Aceștia au căzut, sâmbătă, sute de metri pe o pantă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu. Sâmbătă, operațiunile de recuperare a celor doi turiști au fost amânate din cauza condițiilor meteorologice.

Un al treilea turist din același grup s-a salvat, după ce – în cădere – s-a prins de niște stânci. Starea sa nu a necesitat internarea în spital.

Salvamontiștii argeșeni atrag atenția că perioada actuală este una extrem de periculoasă pentru drumețiile montane, din cauza zăpezii înghețate și a condițiilor instabile din zona înaltă.