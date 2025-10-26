Prima pagină » Actualitate » Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea trupurilor celor doi turiști morți în Munții FĂGĂRAȘ

Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea trupurilor celor doi turiști morți în Munții FĂGĂRAȘ

26 oct. 2025, 12:12, Actualitate
Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea trupurilor celor doi turiști morți în Munții FĂGĂRAȘ
Salvamontiștii din Sibiu intervin pentru recuperarea trupurilor celor doi turiști morți în Munții Făgăraș / Sursa FOTO: Facebook. foto cu caracter ilustrativ

Salvamontiștii din Sibiu intervin, duminică, pentru recuperarea trupurilor celor doi turiști morți după ce au căzut, sâmbătă, sute de metri pe o pantă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, Munții Făgăraș.

Potrivit Salvamont Sibiu, o echipă terestră de 11 salvamontiști a plecat spre locul accidentului duminică la ora 9.00, iar alți patru salvatori montani vor fi inserați în teren cu ajutorul elicopterului.

„Dacă nu se va reuși trolierea cu elicopterul, vom încerca terestru”, transmit salvamontiștii.

Sămbătă, operațiunile de recuperare a celor doi turiști au fost amânate din cauza condițiilor meteorologice.

Trei persoane au alunecat sâmbătă de pe versantul vestic al Vârfului Netedu, spre Valea Arpășelului. Una dintre acestea a reușit să se oprească, însă celelalte două au căzut câteva sute de metri pe pantă abruptă și au suferit leziuni incompatibile cu viața.

Persoana în viață a fost recuperată de elicopterul SMURD, prin trolierea unui salvator montan, și transportată în siguranță la Bâlea Lac.

Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu

Doi turiști din Miercurea Ciuc, recuperați după 10 ore după ce au rămas BLOCAȚI pe traseul din Vârful Ascuțit spre Plaiul Foii

