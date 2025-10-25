Prima pagină » Actualitate » Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu

Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu

Bianca Dogaru
25 oct. 2025, 18:16, Actualitate
Tragedie în Munții Făgăraș. Doi turiști au MURIT după ce au căzut într-o râpă pe Vârful Netedu

Doi turiști și-au pierdut viața sâmbătă, pe Vârful Netedu din Munții Făgăraș, după ce au căzut într-o râpă adâncă, în timpul unei drumeții. O a treia persoană, care se afla împreună cu ei, a reușit să se salveze în ultima clipă, agățându-se de stânci. 

Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu

Potrviti Salvamont Sibiu, accidentul s-a produs pe un traseu dificil, în zona Vârfului Netedu. Cele două victime au fost găsite fără suflare la sosirea echipajelor de intervenție.

Elicopterul SMURD de la Brașov a preluat persoana conștientă, care nu a avut nevoie de îngrijiri medicale și a transportat-o la Bâlea Lac. Un alt elicopter, de la Mureș, s-a deplasat la locul tragediei pentru a recupera trupurile celor două victime.

Surse foto:  Mediafax foto / Serviciul Public Județean Salvamont Sibiu

