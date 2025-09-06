Prima pagină » Actualitate » Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență

Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență

06 sept. 2025, 20:12, Actualitate
Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu de vegetație a izbucnit în Prahova, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge deflagrația. Incendiul s-a extins pe o suprafață de 80 de hectare și este situat în zona localităţilor Brazi şi Berceni, în apropiere de municipiul Ploiești.

Un incendiu de vegetație a izbucnit în județul Prahova, în după-amiaza zilei de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Incendiul s-a exstins pe o suprafață de 80 de hectare și este localizat în zona localităților Brazi și Berceni, în apropierea municipiului Ploiești. Incendiul se manifestă cu degajări masive de fum.

Incendiul a cuprins vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. La fața locului au intervenit pompierii, cu 4 autospeciale de stingere, o autocisternă și 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, cu un total de 19 subofițeri și un ofițer.

Tot în cursul zilei de azi, pompierii au intervenit pentru stingerea altor şase incendii de vegetaţie la Băicoi, Băneşti, Păuleşti, Urlaţi, Brazii de Jos şi Iordăcheanu.

Incendii de vegetație în mai multe zone din țară

Tot în această seară s-a produs un incendiu de vegetație în localitatea Micești din județul Vaslui.

„Incendiu vegetație uscată în localitatea Micești, comuna Gherghești. Intervine Detașamentul Bârlad cu o autospecială de stingere cu 6 militari. Misiunea este în desfășurare”, transmit autoritățile locale.

Alt incendiu a avut loc în județul Vâlcea.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Șirineasa. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Punctului de Lucru Ionești, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Au fost afectate circa 4 hectare de teren, iar o rulotă aflată în zonă a ars în totalitate. Nu sunt victime. Incendiul este lichidat. Au ars 30 de pomi fructifer (pruni), 1 rulotă integral și aproximativ 4 hectare de vegetație uscată”, a transmis ISU Vâlcea.

Autorul recomandă:

Incendiu de vegetație în Giurgiu, provocat de o afumătoare: 11 gospodării au fost cuprinse de flăcări

Incendiu de vegetație în vestul Capitalei, în zona Păcii și Militari Residence

Citește și

ACTUALITATE CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor
19:29
CSM a sesizat PICCJ cu privire la instigarea publică a mai multor magistrați prin mesaje amenințătoare cu moartea sau agresiune sexuală a copiilor lor
ACTUALITATE Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor
18:59
Conferință controversată la Brașov. Au fost promovate teorii conspiraționiste despre vaccinarea anti-COVID, morți subite și controlul maselor
ULTIMA ORĂ Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
18:45
Ministrul Sănătății îi amenință pe medicii care au participat la conferința despre efectele adverse ale vaccinării anti-COVID-19: „Să se ia măsuri de urgență” / Reacția Colegiului medicilor
ACTUALITATE Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
17:34
Cum a ajuns o femeie din Suceava să fie „scuturată” de 13.000 de euro de un „expert financiar”. Ce a descoperit Poliția
VIDEO SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
17:28
SCANDALUL momentului în politică. Makaveli vs. Șosoacă. Ce îi reproșează influencerul: „În ciuda ta, am făcut campanie lui Simion”
ACTUALITATE Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
17:09
Sfârșit tragic pentru o refugiată ucraineană. A fost înjunghiată mortal la metrou, în plină zi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat între femeia din Iași și iubitul ei, care a omorât-o în bătaie, în dormitor. Clipele pasionale au devenit un coșmar
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Adevarul
Teorii conspiraționiste promovate într-o conferință a medicilor, la Brașov: „Controlul maselor prin COVID.” Ministrul Sănătății cere măsuri: „Un atac direct la sănătatea românilor”
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Click
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
Wowbiz
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
Antena 3
Și dacă Putin și Xi chiar vorbeau serios? Cât de aproape suntem de momentul în care vom putea atinge 150 de ani
Digi24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Cancan.ro
Cum i-au dat fatala Marius Avram şi ispita Cătălin blondei Maria Avram de la Insula Iubirii. Concurenta a cedat nervos și…
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și ce face acum Raluca Zenga, fosta soție a lui Walter Zenga! E total schimbată acum și are o meserie neobișnuită
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună: "Oamenii sunt șocați"
StirileKanalD
Venezuela și SUA, noul război mondial? Cresc tensiunile între cele două state. Donald Trump dă liber armatei la atac
KanalD
Accident cu 11 victime, inclusiv minori, în județul Ialomița! A fost activat Planul Roșu de Intervenție
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Evz.ro
Suprataxare pentru șoferi din cauza unei erori banale
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
Stirile Kanal D
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
Kfetele
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
RadioImpuls
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Descopera.ro
5 moduri de a citi o carte mai repede
EXTERNE Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio
19:52
Giorgio Armani a fost omagiat de zeci de celebrități. Printre acestea s-au aflat Donatella Versace, Ralph Lauren, Julia Roberts și Leonardo DiCaprio
EXTERNE Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
18:21
Îți amintești de Nicole Eggert din „Baywatch”? Actrița suferă de o boală cumplită: „Tumora ocupa tot mai mult spațiu”
SPORT Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
17:55
Gigi Becali tună după ce a picat transferul la FCSB: „E mare mafiot!”
ACTUALITATE Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani
16:44
Ai un hectar de teren arabil? Poți primi peste 10.000 de euro pentru a face o pădure și o subvenție de 190 euro/an timp de 12 ani
ULTIMA ORĂ Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis
16:32
Donald Trump, SURPRIZA de la finala US Open 2025. Președintele SUA, între Sinner și Alcaraz. Reacția primilor doi jucători din lume la tenis
NEWS ALERT PLANUL roşu activat în Ialomița. Accident grav cu patru mașini / 11 persoane implicate, între care şi copii
16:27
PLANUL roşu activat în Ialomița. Accident grav cu patru mașini / 11 persoane implicate, între care şi copii