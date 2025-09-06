Incendiu de vegetație în Prahova extins pe o suprafață de 80 de hectare. Pompierii au intervenit de urgență

Un incendiu de vegetație a izbucnit în Prahova, în cursul după-amiezii de sâmbătă, 6 septembrie 2025. Pompierii au intervenit de urgență pentru a stinge deflagrația. Incendiul s-a extins pe o suprafață de 80 de hectare și este situat în zona localităţilor Brazi şi Berceni, în apropiere de municipiul Ploiești.

Incendiul a cuprins vegetaţie uscată, mărăciniş, dar şi deşeuri din plastic. La fața locului au intervenit pompierii, cu 4 autospeciale de stingere, o autocisternă și 2 autospeciale de primă intervenție și comandă, cu un total de 19 subofițeri și un ofițer.

Tot în cursul zilei de azi, pompierii au intervenit pentru stingerea altor şase incendii de vegetaţie la Băicoi, Băneşti, Păuleşti, Urlaţi, Brazii de Jos şi Iordăcheanu.

Incendii de vegetație în mai multe zone din țară

Tot în această seară s-a produs un incendiu de vegetație în localitatea Micești din județul Vaslui.

„Incendiu vegetație uscată în localitatea Micești, comuna Gherghești. Intervine Detașamentul Bârlad cu o autospecială de stingere cu 6 militari. Misiunea este în desfășurare”, transmit autoritățile locale.

Alt incendiu a avut loc în județul Vâlcea.

„Pompierii militari vâlceni au fost solicitați pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetație uscată, în localitatea Șirineasa. S-au deplasat de urgență forțe din cadrul Detașamentului de Pompieri Râmnicu Vâlcea și Punctului de Lucru Ionești, cu 2 autospeciale de stingere cu apă și spumă. Au fost afectate circa 4 hectare de teren, iar o rulotă aflată în zonă a ars în totalitate. Nu sunt victime. Incendiul este lichidat. Au ars 30 de pomi fructifer (pruni), 1 rulotă integral și aproximativ 4 hectare de vegetație uscată”, a transmis ISU Vâlcea.

