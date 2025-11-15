Prima pagină » Actualitate » Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările

Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările

15 nov. 2025, 21:00, Actualitate
Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, mai multe echipaje de pompieri intervin în acest moment pentru stingerea flăcărilor.

Pompierii ajunși la fața locului au precizat că nu există persoane blocate în unitatea de cazare.La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turiști, respectiv 26 de adulți și cinci minori și 15 angajați.

Incendiu puternic la o pensiune din județul Tulcea

Aceștia au reușit să se autoevacueze până la sosirea primelor echipaje de stingere.

Nu sunt înregistrate victime, iar administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital

„Peste 20 de pompieri, patru autospeciale de stingere, o autoscară și SVSU Mahmudia intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o unitate de cazare și alimentație publică din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. Incendiul se manifestă la acoperișul unității de cazare, cu flacără deschisă, iar pompierii intervin pe toate laturile clădirii pentru a limita propagarea incendiul și la acoperișul unității de alimentație publică.

”Apelantul a transmis că iese fum şi flacără din acoperișul pensiunii care la parter are şi un restaurant. La fața locului se deplasează trei autospeciale de stingere şi autoscară din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea. Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au afirmat reprezentanții ISU Tulcea.

Recomandările autorului:

Citește și

NEWS ALERT Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital
20:10
Cine este polițistul lovit în timp ce dirija traficul. Tânărul de 24 de ani a fost internat în spital
NEWS ALERT Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”
19:42
Tatăl fetiței care a murit în urma unei anestezii vine cu acuzații: „Au vrut să mușamalizeze tot”
ULTIMA ORĂ „Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”
18:46
„Stegarul Dac” a fost eliberat din Penitenciarul Giurgiu. „Mi-au spus că aici e capăt de linie și că nu voi scăpa”
EVENIMENT Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov
18:41
Mesajul transmis de premierul Ilie Bolojan la 38 de ani de la revolta anticomunistă de la Brașov
POLITICĂ Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
18:07
Nicușor Dan, mesaj pentru noul Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice. „E chemat să ducă mai departe un testament al credinței și al iubirii”
Mediafax
Catedrala Mântuirii Neamului: Program special de sărbători
Digi24
Anchete în lanț după moartea fetiței de 2 ani. Clinică fără aviz de funcționare, acte incomplete. Reacția conducerii unității
Cancan.ro
De ce au venit părinții Sarei din Pitești tocmai în București pentru intervenția stomatologică. Care era temerea lor cea mare
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Cum era Ceaușescu să provoace un război cu URSS. Istoria secretă a unor planuri de invazie
Mediafax
Studentul care face 400 de km zilnic pentru că nu-și permite chirie în orașul în care studiază
Click
Mariana Moculescu, mesaj dur pentru Alexandra Velniciuc „Nu înțeleg cine stă în spatele acestor decizii” De ce nu a fost lăsată în primă instanță să intre la priveghi și cum a apărut apoi alături de Nidia UPDATE
Digi24
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
Cancan.ro
A venit prima decizie în cazul fetiței de 2 ani, care s-a stins la stomatolog. Filmul morții Sarei
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Descoperire ULUITOARE în sudul Chinei! Este cel mai mare...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Oamenii de știință au învățat albinele „să citească” codul Morse
TURISM Orașul european pe care îl subestimează toată lumea. Este cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice
20:17
Orașul european pe care îl subestimează toată lumea. Este cu 56% mai ieftin decât alte destinații turistice
ALEGERI BUCUREȘTI 2025 Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
19:52
Biroul Electoral al Municipiului București a validat candidatura Ancăi Alexandrescu la alegerile pentru Primăria Capitalei
EXTERNE Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
19:50
Viktor Orban se pregătește de alegeri. Și-a ales deja tema centrală a campaniei – Opoziția totală față de politicile UE privind Ucraina
EXTERNE Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”
19:04
Limba europeană care este în pericol de dispariție: „Suntem la o generație distanță de a o pierde”
EXTERNE China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”
18:54
China avertizează guvernul japonez să nu sprijine Taiwanul și își îndeamnă cetățenii să ocolească Japonia: Va suferi o „ÎNFRÂNGERE zdrobitoare”