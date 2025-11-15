Incendiu la o pensiune din județul Tulcea. Pompierii intervin în Mahmudia pentru a stinge flăcările

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seara, la o pensiune din Mahmudia, mai multe echipaje de pompieri intervin în acest moment pentru stingerea flăcărilor.

Pompierii ajunși la fața locului au precizat că nu există persoane blocate în unitatea de cazare.La izbucnirea incendiului, în interiorul clădirii se aflau 31 de turiști, respectiv 26 de adulți și cinci minori și 15 angajați.

Incendiu puternic la o pensiune din județul Tulcea

Aceștia au reușit să se autoevacueze până la sosirea primelor echipaje de stingere.

Nu sunt înregistrate victime, iar administratorul pensiunii care prezenta mici arsuri la membrele superioare a refuzat transportul la spital

„Peste 20 de pompieri, patru autospeciale de stingere, o autoscară și SVSU Mahmudia intervin pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o unitate de cazare și alimentație publică din localitatea Mahmudia, județul Tulcea. Incendiul se manifestă la acoperișul unității de cazare, cu flacără deschisă, iar pompierii intervin pe toate laturile clădirii pentru a limita propagarea incendiul și la acoperișul unității de alimentație publică.

”Apelantul a transmis că iese fum şi flacără din acoperișul pensiunii care la parter are şi un restaurant. La fața locului se deplasează trei autospeciale de stingere şi autoscară din cadrul detașamentului de pompieri Tulcea. Nu au fost semnalate victime ori persoane blocate în pensiune”, au afirmat reprezentanții ISU Tulcea.

