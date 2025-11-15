Prima pagină » Actualitate » Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite

Explozie puternică, urmată de incendiu, în Argentina, într-o zonă industrială la sud de Buenos Aires. Peste 20 de persoane rănite

Vineri s-a produs o explozie puternică într-o zonă industrială din localitatea Ezeiza, la sud de capitala argentiniană Buenos Aires, provocând un incendiu major, dar şi rănirea a 22 de persoane, conform autorităţilor şi presei locale.

Exploziile şi incendiul la diferitele instalaţii sunt îngrozitoare», a declarat la postul C5N primarul din Ezeiza, Gaston Granados.

Imagini difuzate la posturile de televiziune arată fum ieşind din incintă, dar şi o parte a exploziei.

Medicul Carlos Santoro, directorul clinicii unde au fost internaţi răniţii, a vorbit despre 22 de pacienţi, la postul La Nación+. El a mai spus instituţia sa îngrijeşte o persoană care a suferit un stop cardiac şi o altă persoană, însărcinată, care a fost intoxicată. Aceasta din urmă, o locuitoare a unui cartier din apropierea zonei unde a avut loc explozia, se află la terapie intensivă.

Nu se cunoaște încă cauza exploziei, potrivit lui Gaston Granados.

Încercăm controlăm incendiul şi îl stingem, dar deocamdată nu reuşim”, a continuat el. Potrivit presei locale, cel puţin cinci instalaţii au fost afectate. De precizat este și că, această zonă industrială se află în apropierea aeroportului internaţional din Ezeiza.

Acolo se află diferite companii cu diferite tipuri de produse. Există o cantitate importantă de anvelope, companii chimice, un depozit Iron Mountain (o firmă de arhivare de documente şi date, n.r.). Este un incendiu foarte complicat, va fi un incendiu major”, a spus sâmbătă dimineaţă, la La Nación+, directorul protecţiei civile din provincia Buenos Aires, Fabian Garcia.

