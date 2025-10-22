INCENDIU la un autocamion încărcat cu europaleți, în Beiuș

Astăzi, 22 octombrie, pompierii militari bihoreni au acționat pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autocamion, în timp ce rula pe Centura Beiușului.

Apelul privind producerea incendiului a fost primit în dispeceratul ISU Bihor, în jurul orei 17.05, moment în care, pentru gestionarea evenimentului, au fost mobilizate trei echipaje de pompieri din cadrul Secției Beiuș, din care două de stingere și unul de paramedici.

La sosirea forțelor de intervenție, ardeau violent cabina autovehiculului și o parte din cei 300 de europaleți transportați.

Pomperii militari au localizat și lichidat incendiul în aproximativ 10 minute, salvând aproximativ 90% din încărcătură.

Flăcările au afectat cabina autovehiculului în totalitate și 30 de europaleți. Cercetările preliminare au indicat o cauză probabilă de natură electrică. Din fericire, nu au existat persoane rănite.

AUTORUL RECOMANDĂ: