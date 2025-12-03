Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca. Se pare că totul pornit de la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol. Este vorba despre mall-ul Promenada.

UPDATE, ora 20:45 – S-a reluat accesul în centrul comercial.

UPDATE, ora 20:32 – Incendiul s-a manifestat la un panou electric. În momentul de față este lichidat. Fără victime.

Autoritățile spun că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei.

În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, cu degajari de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat la evacuarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prima intervenție, iar în momentul de față incendiul este localizat.

Totodată, se anunță că, pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

De asemenea, în momentul de față nu mai sunt degajări de fum și se lucrează la ventilarea spațiilor. În total, au fost evacuate si autoevacuate circa 1100 de persoane.

