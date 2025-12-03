Prima pagină » Actualitate » Incendiu la mall Promenada de pe Calea Floreasca. Au fost evacuate 1100 de persoane. De la ce a pornit

Incendiu la mall Promenada de pe Calea Floreasca. Au fost evacuate 1100 de persoane. De la ce a pornit

03 dec. 2025, 20:22, Actualitate

Incendiu la un centru comercial de pe Calea Floreasca. Se pare că totul pornit de la un transformator dintr-o cameră tehnică de la subsol. Este vorba despre mall-ul Promenada. 

UPDATE, ora 20:45 – S-a reluat accesul în centrul comercial.

UPDATE, ora 20:32 –  Incendiul s-a manifestat la un panou electric. În momentul de față este lichidat. Fără victime.

Autoritățile spun că intervin pentru stingerea unui incendiu produs la un centru comercial, pe Calea Floreasca din sectorul 2 al Capitalei.

În momentul de față, incendiul se manifestă fără flacără, cu degajari de fum de la un transformator în interiorul unei camere tehnice la subsol.

Pompierii din cadrul Serviciului Privat pentru Situații de Urgență au procedat la evacuarea persoanelor și asigurarea măsurilor de prima intervenție, iar în momentul de față incendiul este localizat.

Totodată, se anunță că, pentru gestionarea situației de urgență au fost alertate 8 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori si un echipaj SMURD.

De asemenea, în momentul de față nu mai sunt degajări de fum și se lucrează la ventilarea spațiilor. În total, au fost evacuate si autoevacuate circa 1100 de persoane.

Autorul recomandă:

Incendiu puternic la un bloc din București. 15 victime au ajuns la spital. Care este starea lor

Recomandarea video

Citește și

POLITICĂ Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”
21:01
Cum răspunde Anca Alexandrescu la acuzațiile că ar fi lucrat cu președinți PSD: „Primele idei suveraniste au fost în vremea lui Adrian Năstase”
IMOBILIARE Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
19:56
Care este cea mai ieftină casă din București. Din ce cartiere poți să începi căutările dacă vrei o locuință
INEDIT A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
19:27
A cheltuit 90.000 euro pe 100 de operații estetice, inspirat de Michael Jackson: „Vreau să am cele mai mari buze din lume”
Mediafax
Incendiu într-un centru comercial din Sectorul 2. Aproximativ 1.100 de persoane au fost evacuate
Digi24
VIDEO Un moldovean a găsit o dronă, a urcat-o în remorcă și a dus-o acasă
Cancan.ro
Adrian Corduneanu s-a predat la Poliție, după zile întregi de căutări! Ce acuzații i se aduc
Prosport.ro
FOTO. Cum arată la 43 de ani Ileana Lazariuc, fosta noră a magnatului Ion Țiriac
Adevarul
Putin fixează trei condiții de neclintit în negocierile de pace: „Nu vom face compromisuri”
Mediafax
Averi oficiale și averi invizibile: radiografia candidaților la Primăria Capitalei
Click
Ultimele cuvinte ale Roxanei Moise către antrenoarea sa, înainte de a pierde lupta cu cancerul: „Eu o să mă fac bine. O să vedeți”
Digi24
Când va fi făcut public raportul privind anularea alegerilor prezidențiale de anul trecut. Anunțul lui Nicușor Dan
Cancan.ro
'N-a făcut nici infarct, nici AVC'. Au venit rezultatele autopsiei Ștefaniei Szabo
Ce se întâmplă doctore
Planta pe care trebuie să o pui la ușa casei ca să atragi bani, noroc și protecție, conform Feng Shui
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cea mai ciudată probă de rezistență a fost făcută de un producător auto chinez - Video
Descopera.ro
Ce s-a descoperit după 70 de ani de „vânătoare” de extratereștri
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. În club, Bulă se duce la o tipă: – Păpușă, dansezi?
Descopera.ro
Cercetătorii au descoperit că oamenii împart gene comune cu o rasă de câini
MARIUS TUCĂ SHOW Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
21:14
Marius Tucă Show începe joi, 4 decembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
21:09
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 4 decembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Eugen Teodorovici
MARIUS TUCĂ SHOW Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”
21:06
Anca Alexandrescu: „Domnul Drulă și domnul Nicușor Dan încalcă toate legile din România, inclusiv Constituția, făcând campanie direct”
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”
20:58
De pe scaunul de Președinte, Nicușor Dan amenință că ar putea bloca România pentru ambiția lui personală: referendumul pentru București. „Nu promulg legea bugetului de stat dacă nu este respectat referendumul”
FLASH NEWS Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”
20:37
Ce spune Diana Buzoianu pusă față în față cu documentele care arată că ministerul știa despre un posibil dezastru la Paltinu: „Lipsesc pagini”
SPORT Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea
20:33
Biletele pentru Euro 2026 la HANDBAL feminin, deja disponibile! Când începe competiția de la Cluj și Oradea

Cele mai noi