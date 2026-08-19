Incendiu lângă rafinăria Lukoil din Ploiești. Arde o hală de 1000 de metri pătrați. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu a izbucnit, miercuri, în apropierea Rafinăriei Lukoil din Ploiești, care nu desfășoară activități în această perioadă, pe fondul restricțiilor impuse Rusiei ca urmare a războiului din Ucraina. Potrivit primelor informații, focul a cuprins o hală aflată vizavi de rafinărie, pe un amplasament care nu aparține companiei.
Update 12:15: Potrivit comunicatului emis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, la locul intervenției au fost alocate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Până la acest moment nu au fost identificate victime.
Știre inițială
Incendiul se manifestă în apropierea porții 3 de acces în Rafinăria Lukoil, la o hală aparținând unui agent economic. Flăcările sunt însoțite de degajări importante de fum, iar suprafața afectată este de aproximativ 1.000 de metri pătrați.
Din cauza incendiului, circulația rutieră pe strada Mihai Bravu din Ploiești a fost blocată.
ISU Prahova a anunțat că, pentru avertizarea persoanelor aflate în zonă, va fi transmis un mesaj RO-Alert.
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