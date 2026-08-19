Incendiu lângă rafinăria Lukoil din Ploiești. Arde o hală de 1000 de metri pătrați. A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu a izbucnit, miercuri, în apropierea Rafinăriei Lukoil din Ploiești, care nu desfășoară activități în această perioadă, pe fondul restricțiilor impuse Rusiei ca urmare a războiului din Ucraina. Potrivit primelor informații, focul a cuprins o hală aflată vizavi de rafinărie, pe un amplasament care nu aparține companiei.

Update 12:15: Potrivit comunicatului emis de Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, la locul intervenției au fost alocate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă. Până la acest moment nu au fost identificate victime.

”Incendiu produs la o hală dezafectată, loc. Ploiești, jud. Prahova

La sosirea echipajelor de intervenție la locul evenimentului s-a constatat că arderea se manifestă generalizat la o hală, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 1.000 mp. Din primele date în interiorul halei sunt depozitați diluanți.

Până la acest moment nu au fost identificate victime.

Ca urmare a degajărilor mari de fum a fost emis un mesaj de avertizare a populației prin RO-ALERT. Pentru gestionarea situației de urgență la locul intervenției au fost alocate 9 autospeciale de stingere cu apă și spumă, 1 autoscară, 1 autospecială de descarcerare, 1 autocisternă, 1 ambulanță SMURD și 1 ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

În aceste momente, incendiul a fost localizat. Arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500mp, fiind afectate 1 autotren și 3 autoturisme.

Intervenția este în dinamică”, se precizează în comunicat.

Știre inițială

Incendiu puternic în apropierea Rafinăriei Lukoil din Ploiești

Incendiul se manifestă în apropierea porții 3 de acces în Rafinăria Lukoil, la o hală aparținând unui agent economic. Flăcările sunt însoțite de degajări importante de fum, iar suprafața afectată este de aproximativ 1.000 de metri pătrați.

Din cauza incendiului, circulația rutieră pe strada Mihai Bravu din Ploiești a fost blocată.

ISU Prahova a anunțat că, pentru avertizarea persoanelor aflate în zonă, va fi transmis un mesaj RO-Alert.

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