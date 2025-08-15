Incendiu de vegetație în localitatea Clinceni. A fost emis un mesaj RO-Alert

Un incendiu de vegetație a izbucnit în localitatea Clinceni, județul Ilfov. Pentru informarea populației a fost emis și un mesaj RO-Alert. Autoritățile subliniază că există pericolul ca incendiul să se extindă la casele din zonă.

UPDATE: Incendiul a fost localizat.

UPDATE: Persoanele din zona afectată de incendiu sunt evacuate. Incendiul se manifestă pe o suprafață extinsă și un număr ridicat de focare. Posibilități limitate de alimentare cu apă pentru autospeciale.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 3 ha și există pericolul de propagare la case.

„Acționează 20 de autospeciale de stingere. Acțiunile de intervenție se desfășoară cu prioritate pentru limitarea propagarii incendiului în zonele cu locuințe și spații de depozitare.

Arderea se manifestă cu degajare mare de fum și extindere rapidă, pe fondul existenței vegetației uscate pe suprafețe întinse de teren

Terenul nu permite accesul autospecialelor de intervenție în toate zonele de manifestare a incendiului”, informează ISUBIF.

Știre în curs de actualizare…

