Pompierii din Ungaria s-au luptat o întreagă noapte cu un incendiu care a izbucnit la principala rafinărie de petrol a țării, au anunțat autoritățile și compania energetică maghiară MOL. Până în acest moment, nu au fost raportate victime. Potrivit informațiilor existente, incendiul a izbucnit luni seara, într-o unitate de procesare a rafinăriei Danube din Százhalombatta, la sud de capitala Budapesta.

Îngrijorări în guvernul lui Viktor Orban după incendiul la rafinărie

Incendiul a produs îngrijorări până la nivelul guvernului ungar, existând și discuții cu privire la intrarea în rezervele startegice de combustibil. Viktor Orban a cerut însă, înainte de toate, o investigare amănunțită a incendiului produs la cea mai mare rafinărie a țării.

Cauza incidentului este în curs de investigare, transmite presa maghiară. Din primele informații, MOL a declarat că au fost respectate protocoalele de urgență și că unitățile neafectate de incendiu au fost repuse în funcțiune treptat, în timp ce evaluarea pagubelor continua, potrivit presei maghiare.

Compania a adăugat că se va concentra pe asigurarea aprovizionării interne cu combustibil și că ia în considerare posibilitatea de a recurge la rezervele strategice ale Ungariei.

Viktor Orban vrea o investigare amănunțită a incendiului

Prim-ministrul Viktor Orban a declarat că a discutat cu directorii MOL și cu ministrul de interne despre incendiu.

„Aprovizionarea cu combustibil a Ungariei este asigurată”, a scris Orbán pe rețelele de socializare, adăugând că circumstanțele incendiului sunt investigate „cât mai amănunțit posibil.”

Sursă foto și VIDEO: anatoliisharii Twitter

