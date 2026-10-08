Începe pelerinajul la Sfânta Parascheva. 300.000 de oameni sunt așteptați la Iași. Programul și traseul pelerinilor

Pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva începe joi, 8 octombrie. Aproximativ 300.000 de credincioși sunt așteptați, timp de o săptămână, la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.
Pelerinajul se desfășoară în perioada 8-15 octombrie, iar cea mai mare afluență de pelerini este așteptată pe 13 și 14 octombrie.
Pelerinajul din acest an are o semnificație aparte. Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi așezate spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
Acestea au fost aduse miercuri seară la Catedrala Mitropolitană din Iași și vor rămâne alături de racla Sfintei Parascheva pe durata pelerinajului.
Punctul culminant al manifestărilor va fi miercuri, 14 octombrie, când Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Sfânta Liturghie va începe la ora 09:00 și va fi oficiată pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.
Autoritățile și organizatorii se așteaptă ca 13 și 14 octombrie să fie zilele cu cel mai mare număr de pelerini, astfel că oamenii trebuie să ia în calcul perioade lungi de așteptare.
Cei care merg la pelerinaj sunt sfătuiți să aibă asupra lor apă și alimente, să poarte haine adaptate condițiilor meteorologice și să se asigure că telefoanele mobile sunt încărcate. Pe întreaga perioadă a pelerinajului vor fi actualizate informațiile privind poziția capătului rândului.
Preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pe traseu pentru a-i îndruma pe credincioși și pentru a gestiona fluxul mare de persoane.
Pentru evitarea aglomerației, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces către zona în care sunt așezate moaștele. Traseul trece pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României.
Dacă numărul credincioșilor va fi foarte mare, culoarul unic va putea fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.
Pelerinajul de la Iași continuă până pe 15 octombrie, iar organizatorii estimează că, până la finalul manifestărilor, aproximativ 300.000 de persoane vor fi trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.