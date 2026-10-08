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Începe pelerinajul la Sfânta Parascheva. 300.000 de oameni sunt așteptați la Iași. Programul și traseul pelerinilor

Elena Popescu
Începe pelerinajul la Sfânta Parascheva. 300.000 de oameni sunt așteptați la Iași. Programul și traseul pelerinilor
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Pelerinajul de la Iași organizat cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva începe joi, 8 octombrie. Aproximativ 300.000 de credincioși sunt așteptați, timp de o săptămână, la Catedrala Mitropolitană pentru a se închina la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei.

Pelerinajul se desfășoară în perioada 8-15 octombrie, iar cea mai mare afluență de pelerini este așteptată pe 13 și 14 octombrie.

Moaștele Sfintei Parascheva și ale Sfântului Paisie, împreună la Iași

Pelerinajul din acest an are o semnificație aparte. Alături de moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva vor fi așezate spre închinare și moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.

Acestea au fost aduse miercuri seară la Catedrala Mitropolitană din Iași și vor rămâne alături de racla Sfintei Parascheva pe durata pelerinajului.

Sfânta Liturghie pe 14 octombrie

Punctul culminant al manifestărilor va fi miercuri, 14 octombrie, când Biserica Ortodoxă o prăznuiește pe Sfânta Cuvioasă Parascheva. Sfânta Liturghie va începe la ora 09:00 și va fi oficiată pe podiumul amenajat în apropierea Catedralei Mitropolitane.

Autoritățile și organizatorii se așteaptă ca 13 și 14 octombrie să fie zilele cu cel mai mare număr de pelerini, astfel că oamenii trebuie să ia în calcul perioade lungi de așteptare.

Programul pelerinajului de Sfânta Parascheva 2026

  • Joi, 8 octombrie: debutul pelerinajului la ora 6:00; la 6:30 începe procesiunea cu sfintele moaște, iar de la ora 7:00 acestea vor fi așezate în baldachin pentru închinarea credincioșilor.
  • Vineri, 9 octombrie: între 7:00 și 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva. Între 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul. De la ora 17:00 va avea loc vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, la Muzeul Mitropolitan.
  • Sâmbătă, 10 octombrie: slujbele de dimineață sunt programate între 7:00 și 11:00. La ora 16:00 începe Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva, iar între 19:00 și 23:00 va avea loc slujba de priveghere, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria.
  • Duminică, 11 octombrie: Sfânta Liturghie arhierească va fi săvârșită dimineața, iar între 19:00 și 20:30 va avea loc pelerinajul „Calea Sfinților”.
  • Luni, 12 octombrie: între 7:00 și 11:00 sunt programate Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie. Seara, între 19:00 și 23:00, va avea loc slujba de priveghere cu prilejul pomenirii aducerii la Iași a moaștelor Sfântului Apostol Andrei, în 1996.
  • Marți, 13 octombrie: slujbele încep la ora 7:00, iar în noaptea de 13 spre 14 octombrie, între orele 21:00 și 3:00, va avea loc slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie.
  • Miercuri, 14 octombrie: de la ora 9:00 va fi săvârșită Sfânta Liturghie pe podiumul amenajat în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane.
  • Joi, 15 octombrie: între 7:00 și 11:00 vor avea loc Miezonoptica, Acatistul Sfântului Ierarh Iosif cel Milostiv și Sfânta Liturghie. Între 16:00 și 18:00 sunt programate Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva.

Ce trebuie să știe pelerinii care ajung la Iași

Cei care merg la pelerinaj sunt sfătuiți să aibă asupra lor apă și alimente, să poarte haine adaptate condițiilor meteorologice și să se asigure că telefoanele mobile sunt încărcate. Pe întreaga perioadă a pelerinajului vor fi actualizate informațiile privind poziția capătului rândului.

Preoți, voluntari și forțe de ordine vor fi prezenți pe traseu pentru a-i îndruma pe credincioși și pentru a gestiona fluxul mare de persoane.

Pentru evitarea aglomerației, autoritățile au stabilit un culoar unic de acces către zona în care sunt așezate moaștele. Traseul trece pe străzile Arhitect G.M. Cantacuzino, Iordache Lozonschi, Cloșca, Petru Movilă, Uzinei, Morilor, Alexandru Ipsilanti Vodă, Sfântul Andrei, Iancu Bacalu și Bulevardul Regele Ferdinand I al României.

Dacă numărul credincioșilor va fi foarte mare, culoarul unic va putea fi prelungit pe Bulevardul Regele Mihai I al României.

Pelerinajul de la Iași continuă până pe 15 octombrie, iar organizatorii estimează că, până la finalul manifestărilor, aproximativ 300.000 de persoane vor fi trecut pe la racla Sfintei Cuvioase Parascheva.

Comentarii 1
  • zamfir marian simion

    Bravo ”’crestini”’moldoveni…OARE VOI VENERAT DOUA CADAVRE/OASE/USCATE…SAU PE CEL INVIAT DIN MORTI…DOMNUL NOSTRU ISUS CHRISTOS?????????….NOI SSUNTEM O BISERICA VIE…NU O RELIGVA USCATA DINTR-UN CADAVRU(fie a unui sfant)…DUMNEZEU SA VA DESCHIDA MINTEA SI OCHII…AMIN

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