Închisoare cu executare pentru un avocat vasluian. Nu a ratat aproape nicio infracțiune de circulație din Codul Rutier.

Închisoare cu executare pentru un avocat vasluian

Un avocat va ajunge la închisoare, după ce a „bifat” majoritatea infracțiunilor la regimul circulației rutiere pasibile de Codul Penal, scrie ziaruldeiași.ro.

Magistrații Curții de Apel au refuzat să ia în considerare o posibilă suspendare a executării pedepsei pentru avocat.

Cine este autorul infracțiunilor rutiere

Avocatul Rareș Apetrei a intrat în vizorul polițiștilor în după-amiaza zilei de 17 aprilie 2025, când a fost depistat în stare de ebrietate la volanul SUV-ului său, pe DN 15D, în localitatea vasluiană Vulturești.

Probele biologice recoltate au indicat o valoare de 0,83 la mie alcool în sânge, cu puțin peste limita la care consumul de alcool la volan devine faptă penală.

Calculată retroactiv, alcoolemia teoretică se ridica la 1,02 la mie.

Avocatul s-a ales cu dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului, iar dreptul de a conduce i-a fost suspendat.

Acesta „a recidivat” în seara de 31 iulie, când a fost prins iar, la volanul aceleiași mașini, circulând prin Vaslui.

