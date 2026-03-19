Un avocat dă în judecată USR pentru că nu a fost primit în partid. Ce argumente are

Avocatul Alexandru Dumitrescu a anunțat că a dat în judecată partidul USR, după ce solicitarea sa de a deveni membru a fost respinsă fără o explicație oficială. Acesta susține că demersul său nu este o luptă personală pentru a intra în organizație, ci o încercare de a sancționa modul arbitrar și netransparent în care partidul gestionează drepturile constituționale.

„Am acționat USR în judecată. Nu pentru că nu m-au vrut membru. Ci pentru că au decis să trateze drepturile fundamentale ca pe niște opțiuni interne, nu ca pe obligații constituționale. Constituția are o logică simplă, pe care o ignorăm prea ușor: Art. 8 spune că cetățenii își formează și exprimă voința politică prin partide. Art. 16 spune că cetățenii pot ocupa funcții și demnități publice în condițiile legii,” a transmis acesta pe Facebook.

Avocatul își bazează acțiunea pe legătura strânsă dintre dreptul de a face politică și cel de a ocupa funcții publice.

„Legătura dintre ele nu este decorativă. Funcțiile publice nu apar din vid. Ele sunt rezultatul exercitării dreptului de participare politică. Iar, în sistemul constituțional român, această participare se realizează în mod esențial prin partide. Cu alte cuvinte, dacă îți este blocat accesul la mecanismul prin care se formează voința politică, îți este afectat indirect și accesul la funcțiile publice. În practică, la USR logica pare inversată.”

În postarea sa, avocatul o dă drept exemplu pe Clotilde Armand, care își păstrează funcția publică, deși are o condamnare pentru conflict de interese.

„Eu pot ocupa funcții publice. Nu am interdicții, nu am sancțiuni. Clotilde Armand are o condamnare pentru conflict de interese și este, în prezent, în imposibilitate de a ocupa funcții publice. Rezultatul? Ea este membru. Eu nu. Nu există o decizie scrisă. Nu există o motivare. Există doar un refuz informal. Asta nu mai ține de politică. Ține de arbitrar.”

Dumitru precizează că a ales calea instanței pentru a stabili dacă drepturile fundamentale ale cetățenilor mai au valoare sau dacă ele depind exclusiv de „voturi interne fără reguli”.

„De aceea am ales instanța. Nu ca să devin membru. Ci ca să clarificăm un lucru simplu: dacă drepturile constituționale mai au conținut sau depind de voturi interne, fără reguli și fără explicații.”

