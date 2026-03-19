Un avocat dă în judecată USR pentru că nu a fost primit în partid. Ce argumente are

Bianca Dogaru
Avocatul Alexandru Dumitrescu a anunțat că a dat în judecată partidul USR, după ce solicitarea sa de a deveni membru a fost respinsă fără o explicație oficială. Acesta susține că demersul său nu este o luptă personală pentru a intra în organizație, ci o încercare de a sancționa modul arbitrar și netransparent în care partidul gestionează drepturile constituționale. 

„Am acționat USR în judecată. Nu pentru că nu m-au vrut membru. Ci pentru că au decis să trateze drepturile fundamentale ca pe niște opțiuni interne, nu ca pe obligații constituționale. Constituția are o logică simplă, pe care o ignorăm prea ușor: Art. 8 spune că cetățenii își formează și exprimă voința politică prin partide. Art. 16 spune că cetățenii pot ocupa funcții și demnități publice în condițiile legii,” a transmis acesta pe Facebook

Avocatul își bazează acțiunea pe legătura strânsă dintre dreptul de a face politică și cel de a ocupa funcții publice.

„Legătura dintre ele nu este decorativă. Funcțiile publice nu apar din vid. Ele sunt rezultatul exercitării dreptului de participare politică. Iar, în sistemul constituțional român, această participare se realizează în mod esențial prin partide. Cu alte cuvinte, dacă îți este blocat accesul la mecanismul prin care se formează voința politică, îți este afectat indirect și accesul la funcțiile publice. În practică, la USR logica pare inversată.”

În  postarea sa, avocatul o dă drept exemplu pe Clotilde Armand, care își păstrează funcția publică, deși are o condamnare pentru conflict de interese.

„Eu pot ocupa funcții publice. Nu am interdicții, nu am sancțiuni. Clotilde Armand are o condamnare pentru conflict de interese și este, în prezent, în imposibilitate de a ocupa funcții publice. Rezultatul? Ea este membru. Eu nu. Nu există o decizie scrisă. Nu există o motivare. Există doar un refuz informal. Asta nu mai ține de politică. Ține de arbitrar.”

Dumitru precizează că a ales calea instanței pentru a stabili dacă drepturile fundamentale ale cetățenilor mai au valoare sau dacă ele depind exclusiv de „voturi interne fără reguli”.

„De aceea am ales instanța. Nu ca să devin membru. Ci ca să clarificăm un lucru simplu: dacă drepturile constituționale mai au conținut sau depind de voturi interne, fără reguli și fără explicații.”

Citește și

INFRASTRUCTURĂ Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest
14:05
Sorin Grindeanu anunță că încep lucrările pentru Varianta Ocolitoare Timișoara Vest
TELEVIZIUNE TVR își închide unul dintre canale. Ce economie speră să facă prin această decizie
14:02
TVR își închide unul dintre canale. Ce economie speră să facă prin această decizie
CONTROL ANAF începe controalele în țară după scumpirea carburanților. Joi, motorina a sărit de 10 lei/l în București. Ce suspiciuni are instituția
13:50
ANAF începe controalele în țară după scumpirea carburanților. Joi, motorina a sărit de 10 lei/l în București. Ce suspiciuni are instituția
TEHNOLOGIE Google Maps are două funcții noi. Celebra aplicație a primit cea mai mare actualizare din ultimul deceniu
13:43
Google Maps are două funcții noi. Celebra aplicație a primit cea mai mare actualizare din ultimul deceniu
ECONOMIE Prețurile din piețe lovesc în Postul Paștelui. Cât a ajuns să coste un kilogram de urzici direct de la producători
13:30
Prețurile din piețe lovesc în Postul Paștelui. Cât a ajuns să coste un kilogram de urzici direct de la producători
FLASH NEWS Adrian Câciu, după ce PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget: „Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile”
13:30
Adrian Câciu, după ce PSD și PNL au ajuns la un acord pe Buget: „Astăzi a înțeles și Bolojan că există bani pentru a sprijini persoanele vulnerabile”
Mediafax
Bolojan și Grindeanu au ajuns la un compromis pe criza bugetului. Coaliția taie de la magistrați pentru pachetul de solidaritate propus de PSD. Bolojan: „În această seară încep dezbaterile propuse în plen, mâine va fi aprobat bugetul”/ Sorin Grindeanu: Mă declar satisfăcut
Digi24
Una dintre cele mai mari țări din lume a trimis nave de război pentru a-și proteja petrolierele în Strâmtoarea Ormuz
Cancan.ro
Vortex polar. Prognoză aprilie 2026: Ninsori viscolite ca în mijlocul iernii, în România, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
Adevarul
Moștenirea lui Nicușor Dan: Primăria Capitalei a înlocuit aproape 250 km de magistrală principală de termoficare în ultimii 5 ani
Mediafax
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Click
Zodiile care vor face furori, începând cu luna aprilie. Vor simți că norocul le surâde din plin. Se vor scălda în bani mulți și vor primi o veste neașteptată
Digi24
SUA ajung la cel mai scăzut nivel al libertății din istorie, în timp ce o țară din Europa obține scorul maxim
Cancan.ro
Se întoarce iarna în martie. Anunțul ANM despre lapoviță și ninsori în România
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit, de fapt, Gabriela Cristea 30 de kilograme. Vedeta a recunoscut TOT! Și-a tăiat sau nu stomacul?
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Noul Duster arată ca o „mașină de bogați” dar costă puțin. Varianta epuizată înainte de lansare
Descopera.ro
Descoperire arheologică rară în România! Ce s-a găsit?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce faci dacă te trezeşti dimineața cu Angelina Jolie lângă tine-n pat?
Descopera.ro
Alimentele ultraprocesate, asociate cu probleme cardiace grave
RĂZBOI Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
14:35
Drone misterioase deasupra unei baze militare din Washington. Locația unde locuiesc Marco Rubio și șeful Pentagonului, sub monitorizare strictă
FLASH NEWS Fritz acuză PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social. „USR e parte din compromisul găsit la buget”
14:24
Fritz acuză PSD că a premeditat scandalul din Parlament privitor la pachetul social. „USR e parte din compromisul găsit la buget”
SPORT Dorinel Munteanu este optimist înainte de Turcia – România: „Totul ține de mental”
14:20
Dorinel Munteanu este optimist înainte de Turcia – România: „Totul ține de mental”
SPORT Costel Gâlcă va fi pe banca tehnică la CFR Cluj – Rapid! Programul etapei a doua din playoff și playoff în Superliga
14:11
Costel Gâlcă va fi pe banca tehnică la CFR Cluj – Rapid! Programul etapei a doua din playoff și playoff în Superliga
FLASH NEWS Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
14:09
Parlamentul german intervine în criza energetică și vrea să controleze creșterea prețurilor. Ce prevede noua legislație
CONTROVERSĂ Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria
13:56
Spioni israelieni, implicați în alegerile din Slovenia. Premierul sloven îi cere Ursulei von der Leyen să investigheze. Grupul ar fi operat și în România și Ungaria

Cele mai noi

Trimite acest link pe