Incident de securitate la Palatul Parlamentului. O femeie din Republica Moldova a fost prinsă cu șase CUȚITE

Olga Borșcevschi
12 sept. 2025, 10:23, Actualitate
O femeie din Republica Moldova a încercat să intre vineri în clădirea Parlamentului cu șase cuțite asupra ei. Ea figura pe o listă suplimentară de invitați a partidului AUR și ar fi urmat să participe la un forum economic, au declarat pentru Gândul surse oficiale.

UPDATE 12.50 | Dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port fără drept de obiecte periculoase

Diana Lavric s-a ales cu dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port fără drept de obiecte periculoase.

Potrivit surselor Gândul, în timpul declarațiilor, femeia le-a spus polițiștilor că poartă permanent acele cuțite asupra ei.

De asemenea, aceasta a adăugat că nu și-a dat seama că nu are voie cu ele în incinta Palatului Parlamentului.

UPDATE 10.50 | Reprezentanții AUR susțin că femeia nu este membru de partid

În urma incidentului, AUR a transmis că femeia prinsă cu arsenalul de cuțite la intratrea în Parlament nu este membră a partidului, ci figura pe o listă suplimentară de participanți la Forumul Breslei Constructorilor. De asemenea, AUR a precizat că investigarea cazului ține de responsabilitatea instituțiilor abilitate.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public privind femeia depistată la intrarea în Parlamentul României având asupra sa mai multe cuțite, facem următoarele precizări:

Persoana în cauză nu este membru al AUR. Aceasta a fost înscrisă pe o listă suplimentară de participanți la evenimentul Forumul Breslei Constructorilor. Tuturor celor înscriși la eveniment li s-au transmis în prealabil instrucțiuni clare privind accesul în clădire, inclusiv mențiunea expresă că obiectele contondente sunt strict interzise.

Acest incident arată, încă o dată, importanța controalelor efectuate la intrarea în Parlament, tocmai pentru a împiedica accesul unor persoane care poartă obiecte periculoase asupra lor. Mai departe, este responsabilitatea instituțiilor abilitate să investigheze situația și să ia măsurile care se impun”, arată un comunicat AUR.

ȘTIREA INIȚIALĂ:

Incidentul a avut loc vineri, când femeia ar fi încercat să intre pe la intrarea C1 a Palatului Parlamentului.

Lavric Diana, în vârstă de 35 de ani, figurează pe lista suplimentară AUR la activitatea „Forumul Economic”.

Nu este primul incident de acest fel, când o persoană încearcă să între în Palatul Parlamentului, având obiecte interzise asupra sa.

În urmă cu 2 ani, o colaboratoare a partidului AUR ar fi încercat să intre în clădirea Parlamentului cu patru gloanțe.

