Incident grav într-un tren CFR: Un geam spart s-a prăbușit peste călători

Bianca Dogaru
19 aug. 2025, 16:57, Actualitate
Trei pasageri au fost răniți luni după-amiază într-un tren de călători care circula pe ruta Mangalia-Oradea. Potrivit informațiilor, cioburile unui geam spart au căzut peste aceștia, provocându-le răni, totul în timp ce trenul staționa.

Trenul implicat este R 8812/IR 1920, care a plecat din stația Mangalia cu o întârziere de 20 de minute față de ora programată. Marți, CFR Călători a anunțat că face verificări după ce imaginile cu pasagerii răniți au apărut în mediul online. Un incident similar a avut loc și la începutul lunii august, atunci când un mecanic de locomotivă și un pasager au ajuns la spital

„Stăteam pe scaun liniștită, și dintr-o dată mi-a căzut ceva în cap, nu doar mie, la înca o fetița de aproximativ 12-13 ani, și la o femeie. Aceste întâmplări trebuie dezvăluite.”, a scris o femeie pe TikTok.

Stateam pe pe scaun linistita, și dintr o data mi-a cazut ceva în cap, nu doar mie, la înca o fetița de aproximativ 12-13 ani, și la o femeie. Aceste întamplări trebuie dezvaluite. #CFR #cfr #caileferateromane #fy #tiktok

„CFR Călători informează că aspectele semnalate și apărute în presă referitoare la lovirea unor călători de un geam în trenul R 8812/IR 1920 Mangalia – Oradea, care a circulat la data de 18 august 2025, fac în prezent obiectul unor verificări detaliate.A fost constituită o echipă care analizează toate circumstanțele situației, iar la finalizarea cercetărilor vor fi dispuse măsurile corespunzătoare,” a transmis CFR Călători într-un comunicat.

Poliția Transporturi Constanța și ISU Constanța nu au fost informate despre producerea incidentului sau despre existența unor victime, iar răniții nu au fost preluați de echipaje medicale.

Surse foto: Profimedia

