În luna decembrie a anului 2024, firma de marketing politic Kensington Communication a anunțat că va depune o plângere penală la DIICOT, în contextul controverselor legate de campania online controversată pe platforma TikTok desfășurată înaintea alegerilor prezidențiale. Reprezentanții firmei doreau ca oamenii legii să cerceteze deturnarea, atacarea cu boţi și/sau clonarea campaniei realizate de Kensington la comanda PNL, realizată prin intermediul Platformei Fame Up.

Au trecut doi ani de la alegerile prezidențiale anulate de Curtea Constituțională a României (CCR).

Nu a apărut, încă, raportul promis de Nicușor Dan, privind motivele care au dus la anularea alegerilor.

George Simion i-a luat-o înainte lui Nicușor Dan

2024. „Cu câteva zeci de mii de euro, un hashtag şi nişte comentarii nu câştigi alegeri nicăieri în lume”

Reprezentanții firmei Kessington Comunnication au transmis – în 2024 – și un comunicat de presă. Au negat că ar fi avut vreo legătură cu influencerii de pe platforma TikTok care l-au promovat pe Călin Georgescu.

Aceștia au mai transmis, la acel moment, că „acțiunea de campanie Echilibru și Verticalitate”, de pe populara platformă, a fost plătită de Partidul Național Liberal.

Reprezentanții firmei au precizat că briefurile furnizate către FameUp au fost făcute pentru o campanie de combatere a extremismului și încurajarea valorilor euroatlantice.

„Kensington Communication constată cu surprindere interpretarea total eronată a informațiilor pe care le-a furnizat cu transparență și promptitudine în legătură cu campaniile de conștientizare derulate pentru PNL.

Kensington Communication face următoarele lămuriri:

Toate briefurile furnizate către FameUp au fost făcute pentru o campanie de combatere a extremismului și încurajarea valorilor euroatlantice.

Precizăm că Kensington Communication nu a făcut și nu ni s-a cerut vreo campanie pentru Călin Georgescu.

Kensington Communication nu a ales și nici nu a avut vreo relație cu influencerii de pe platforma de promovare. Hashtagul propus de Kensington Communication a fost #echilibrusiseriozitate. Kensington Communication nu a folosit hashtagul #echilibrusiverticalitate”, s-a transmis prin intermediul comunicatului de presă.

2026. Kensington Communication: „Cu câteva zeci de mii de euro, un hashtag şi nişte comentarii nu câştigi alegeri nicăieri în lume”

Într-un interviu acordat news.ro, Cătălin Dumitru şi Răzvan Săndulescu – asociații Kensington Communication – vorbesc despre „o imensă manipulare”. Compania lor a devenit „ţapul ispăşitor mediatic cel mai convenabil”.

Cătălin Dumitru şi Răzvan Săndulescu consideră că raportul MAI prezentat CSAT a fost întocmit în grabă. Nu ar fi separat suficient campania iniţială de amplificarea ulterioară.

Asociații Kensington Communication explică cine a decis şi cine a executat campania, de ce influencerii plătiţi de PNL nu au promovat în materialele comandate candidatura lui Georgescu şi cum au ajuns comentariile unor conturi online să fie asociate cu o campanie finanţată transparent.

„Cu câteva zeci de mii de euro, un hashtag şi nişte comentarii nu câştigi alegeri nicăieri în lume”, a declarat Săndulescu.

„… o mare manipulare, în care noi ne-am aflat în postura victimei. S-a luat o campanie legitimă, finanţată de PNL, şi a fost prezentată drept o campanie de promovare a lui Călin Georgescu.

S-au suprapus două perioade succesive, două activităţi cu scopuri complet diferite. Din această confuzie s-a construit o acuzaţie publică gravă împotriva noastră.

Şi mai e o minciună care a fost lansată iniţial în presă, citându-se surse ANAF, anume că această instituţie ar deţine dovada că PNL a plătit pentru o campanie a lui Georgescu.

Această instituţie nu avea şi nu are cum să deţină o asemenea dovadă, câtă vreme acest act nu s-a produs niciodată”, spune și Cătălin Dumitru, potrivit news.ro.

„Ce fel de preşedinte îţi doreşti?” și hashtagul #EchilibruSiVerticalitate

Ultima subcampanie, „Ce fel de preşedinte îţi doreşti?”, folosea hashtagul #EchilibruSiVerticalitate. Cătălin Dumitru şi Răzvan Săndulescu – asociații Kensington Communication – spun că niciun influencer nu a fost plătit prin aceste briefuri să îl promoveze pe Călin Georgescu.

Numele lui nu apărea în mesajele comandate, iar profilul prezidenţial promovat era compatibil cu Nicolae Ciucă, nu cu Georgescu.

Publicarea materialelor era prevăzută între 1 şi 10 noiembrie.

Ultimul raport de monitorizare este din 12 noiembrie, iar închiderea în platforma FameUp este menţionată pe 13 noiembrie.

„După această perioadă a urmat un fenomen diferit. Hashtagul a început să fie folosit, fără drept şi fără cunoştinţa noastră sau a PNL, în promovarea lui Călin Georgescu şi au apărut inclusiv comentarii la materialele influencerilor din campania iniţială. Graficul arată că explozia de vizibilitate a avut loc în jurul datelor de 19-21 noiembrie, la o săptămână după încheierea subcampaniei”, spune Cătălin Dumitru.