Agenția Națională de Integritate (ANI) a constatat că Radu Miruță s-a aflat în stare de incompatibilitate în perioada 21 decembrie 2020 – 31 decembrie 2024, întrucât a deținut simultan calitatea de deputat și cea de comerciant persoană fizică, exercitând activitatea de expert tehnic judiciar.

Potrivit raportului de evaluare, întocmit la 20 noiembrie 2026 și transmis Camerei Deputaților, ANI a dispus aplicarea unei interdicții de 767 de zile de a mai ocupa o funcție sau o demnitate publică, sancțiunea urmând să producă efecte de la data rămânerii definitive a raportului.

”La data de 27.11.2025, Agenția Națională de Integritate, în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr. 144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, a fost sesizată de către o persoană fizică în lucrarea nr. 35852/S/II/27.11.2025, cu privire la faptul că domnul MIRUȚĂ Radu-Dinel, deputat în Parlamentul României, nu a respectat regimul juridic al incompatibilităților deoarece «de la învestirea sa ca parlamentar în 2020 și până la 11.04.2023, Miruță Radu Dinel a activat, concomitent, ca deputat și ca expert tehnic judiciar, aflându-se într-o stare de incompatibilitate»”, se arată în documentul transmis de către ANI.

Raportul ANI poate fi vizualizat AICI.

Cum s-a apărat Radu Miruță

În apărarea sa, Radu Miruță a susținut că activitatea PFA-ului său fusese suspendată, că nu a emis facturi și că nu a încasat niciun onorariu pentru expertiza judiciară efectuată în timpul mandatului de parlamentar. Inspectorii de integritate au respins însă aceste argumente, considerând că lipsa încasării unui onorariu nu înlătură existența activității profesionale prestate.