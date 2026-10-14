Mesaj RO-Alert în Galați și Tulcea, după ce două drone au intrat în spațiul aerian al României. Armata Română a ridicat două avioane de luptă F-18

Două drone au survolat miercuri seară în spațiul aerian al României, iar Armata Română a ridicat două aeronave militare de la sol. A fost emis RO-Alert în Tulcea și în Galați.

„În cursul serii de miercuri, 14 octombrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat un grup de ținte aeriene în largul Mării Negre.

Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, de la Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană Întărită, au fost ridicate de la sol.

Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din nord-estul județului Tulcea, iar la ora 20.02 a fost transmis un mesaj RO-Alert.

La ora 20.04, două ținte aeriene au pătruns în spațiul aerian național. Ulterior, contactul radar cu una dintre ținte a fost pierdut deasupra mării, iar cealaltă a părăsit spațiul aerian național la ora 20.13, îndreptându-se către Vâlcove, Ucraina.

Ținta a evoluat către Reni, Ucraina, cu traiectoria potențială către municipiul Galați, drept pentru care a fost emis un nou mesaj RO-Alert pentru estul județului Galați la ora 20.33.