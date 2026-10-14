Nicușor Dan, discuție telefonică cu omologul bulgar: „România și Bulgaria vor colabora pe măsuri de contracarare a dronelor”

Preşedintele Nicuşor Dan a transmis, miercuri, după convorbirea cu preşedinta Bulgariei, despre atacul cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagre, că acestea pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea agricolă vitală către alte continente. Nicușor Dan precizează că au convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial în Marea Neagră.

Nicuşor Dan, după convorbirea cu preşedinta Bulgariei, despre atacul cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagre

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„Am avut o discuţie telefonică foarte fructuoasă cu preşedinta Bulgariei, Iliana Iotova, cu privire la recentul atac cu drone asupra navelor comerciale din Marea Neagră, în largul coastelor bulgare, precum şi la celelalte incidente care au afectat transportul maritim şi infrastructura din apele teritoriale române”, a scris Nicuşor Dan pe platforma X.

Potrivit șefului statului, „aceste atacuri cu drone sunt consecinţe directe ale războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei şi pun în pericol nu numai transportul maritim din regiunea noastră, ci şi aprovizionarea agricolă vitală către alte continente”.

„Am convenit ca România şi Bulgaria să colaboreze strâns pentru a promova măsuri mai ferme de combatere a dronelor în cadrul UE şi al NATO, în vederea asigurării siguranţei transportului maritim comercial în Marea Neagră”, a mai spus Nicușor Dan.

O navă plecată din Brăila s-a scufundat. 11 marinari, dați dispăruți

Nava comercială AZOV CONCORD, care plecase din portul Brăila spre Izmir, Turcia, s-a scufundat marți, 13 octombrie, în largul coastelor Bulgariei, în urma unui atac cu dronă. Incidentul s-a produs în apropiere de localitatea Krapets. (Mai multe detalii AICI)

Unsprezece membri ai echipajului au fost dați dispăruți, iar cinci au fost salvați, potrivit oficialilor bulgari citați de Novinite. Majoritatea marinarilor sunt cetățeni sirieni, iar trei sunt egipteni.

Ulterior, publicația turcă Turkiye Today, citată de Novinite, a relatat că nava ar fi putut să nu fie lovită de o dronă, ci să fi participat la o operațiune de salvare. O sursă din cadrul serviciilor maritime a declarat că ultimele informații indicau că AZOV CONCORD încerca să salveze echipajul unei alte nave atacate și scufundate.