Un incident a avut loc, sâmbătă seară, 4 aprilie 2026, pe DN1D. O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat în zona Ciorani. Potrivit primelor informații oferite de IPJ Prahova, cisterna ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

În cursul zilei de sâmbătă, 4 aprilie 2026, ISU Prahova a intervenit pentru gestionarea unui accident rutier, pe DN1D. O cisternă încărcată cu GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă. Potrivit IPJ Prahova, ar fi intrat în coliziune cu un stâlp de electricitate.

„Din primele date, o cisternă încărcată cu GPL ar fi intrat într-un stâlp de electricitate și s-ar răsturnat în afara părții carosabile. Traficul rutier este oprit pe ambele sensuri de deplasare, până la finalizarea intervenției și îndepărtarea pericolului”, a precizat IJP Prahova.

Echipajele au intervenit la locul accidentului

„Pompierii din cadrul ISU Prahova intervin pentru gestionarea unui accident rutier produs pe DN1D, în localitatea Cioranii de Jos, unde o cisternă încărcată cu aproximativ 30.000 de litri de GPL s-a răsturnat pe partea carosabilă.

Având în vedere riscul asociat, a fost dispusă evacuarea preventivă a populației pe o rază de aproximativ 1.000 de metri, perimetrul fiind asigurat de forțele de ordine, respectiv poliția și jandarmeria.

La locul intervenției au fost mobilizate inițial o autospecială de stingere, o autospecială de descarcerare și un echipaj SMURD de la Detașamentul Mizil. Ulterior, forțele au fost suplimentate cu o autospecială pentru transport personal și victime multiple, un microbuz, roboții pentru stingere din cadrul ISU București-Ilfov, precum și un echipaj CBRN din cadrul Unității Speciale de Intervenție în Situații de Urgență.

În urma măsurătorilor efectuate cu aparatura din dotare, nu au fost identificate scurgeri de GPL. Nu au fost înregistrate victime.

Misiunea este în desfășurare, echipajele acționând pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor și pentru înlăturarea oricărui pericol, pana la transvasarea continutul cisternei si eliminarea oricarui pericol!”, transmit autoritățile locale.

