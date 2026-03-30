Imagini cu momentul în care Poliția îi sparge geamul mașinii unui șofer care nu a vrut să coboare din autovehicul

Polițiștii din Botoșani au avut de-a face cu un șofer care nu s-a supus ordinelor, după ce a fost prins cu permisul suspendat. Agenții au apelat la metode extreme pentru a-l sancționa pe bărbatul, care se baricadase în autoturism. Mai mult, acesta chiar a filmat întregul incident. Într-un final polițiștii au spart geamul mașinii și l-au tras afară cu forța. Bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore.

Ce au anunțat autoritățile

„Polițiștii din cadrul Biroului Rutier au emis ordonanță de reținere, pentru 24 de ore, pe numele unui bărbat, de 40 de ani, din comuna Vorona, cercetat sub aspectul comiterii infracțiunii de conducere fără permis și punere în circulație a unui autovehicul neînmatriculat.

Din cercetări, a reieșit faptul că acesta ar fi condus un autovehicul, pe DJ 208 C, care avea numere de înmatriculare neconforme. În urma verificărilor a reieșit faptul că autovehiculul respectiv nu era înmatriculat, iar conducătorul auto avea permisul de conducere anulat ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni la regimul rutier.

Întrucât bărbatul nu a dorit să coboare din autovehicul, la solicitarea repetată a polițiștilor, acesta a fost scos cu forța, imobilizat și condus la sediul poliției pentru dispunerea măsurilor legale. Ulterior, a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al I.P.J. Botoșani”, a transmis Poliția Botoșani.

