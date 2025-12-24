Prima pagină » Știri externe » O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată autostradă. Un local din zonă a fost spulberat

O cisternă cu GPL a explodat pe cea mai aglomerată autostradă. Un local din zonă a fost spulberat

Ruxandra Radulescu
24 dec. 2025, 12:56, Știri externe

Un incident dezastruos a avut loc marți după-amiază în Italia, pe autostrada principală A1, după ce o cisternă încărcată cu GPL a explodat. Traficul a fost restricționat în pe aglomerata arteră ce leagă Milano de Napoli, ceea ce a provocat un blocaj major.

Incidentul a avut loc în apropiere de Teano, în parcarea unei benzinării, când o cisternă, care transporta GPL, s-a ciocnit de un camion care transporta automobile. Camionul a luat, iar ulterior rezervorul a explodat, relatează Il Mattino și Corriere della Sera.

Deși deflagrația a fost extrem de violentă, autoritățile au anunțat că nu au fost persoane rănite.

Trei pompieri aflați în timpul liber au observat flăcările și au alertat imediat echipajele din cadrul comandamentului. Autoritățile ajunse la fața locului au dispus evacuarea zonei, inclusiv a două parcări. Salvatorii au descris situația drept „un dezastru”.

Unda de șoc provocată de explozie a spart geamurile unui restaurant, a provocat pagube importante în incintă și a avariat carosabilul. Circulația a fost închisă temporar timp de mai multe ore pe ambele sensuri, chiar în Ajunul Crăciunului, când mii de oameni se deplasau spre case sau în vacanță.

Poliția Rutieră din Caserta a efectuat cercetări până târziu în noapte, după ce pompierii au securizat zona.

Cei doi șoferi implicați, aflați în stare de șoc, au fost audiați, iar anchetatorii urmează să stabilească cum s-a petrecut accidentul și să verifice starea tehnică a vehiculelor.

FOTO: Envato VIDEO: X

Recomandarea video

Citește și

SCANDAL Dosarele Epstein. Noi suspiciuni privind fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite”
14:51
Dosarele Epstein. Noi suspiciuni privind fostul prinț Andrew: îi cerea lui Maxwell să-i găsească „partenere nepotrivite”
FLASH NEWS Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
13:49
Orbán nu exclude posibilitatea izbucnirii unui război în Europa în 2026: „În acest moment, forțele care susțin războiul au un avantaj”
ULTIMA ORĂ Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei
13:02
Reacția Kremlinului, după ce Zelenski a prezentat planul de pace în Ucraina propus Rusiei
RĂZBOI Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
12:50
Papa Leon al XIV-lea cere un armistiţiu global, de Crăciun: „Mă întristează în mod deosebit refuzul Rusiei”
EXTERNE „Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare
12:01
„Râu atmosferic” peste Los Angeles, de Crăciun. Autorităție metropolei de pe Coasta de Vest au emis ordine de evacuare
DEZVĂLUIRI „Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava
11:57
„Fără egal la nivel mondial”. „Vulturul” Patrușev anunță că Rusia lucrează la un submarin nuclear strategic de a cincea generație. Ce urmează după Typhoon, Akula și seria Borei, echipată cu rachetele balistice Bulava
Mediafax
Alertă epidemiologică în România: Primul deces din cauza virusului gripal din acest sezon la o femeie din Cluj
Digi24
Administrația Trump interzice vizele de SUA pentru cinci europeni, printre care și fostul comisar Thierry Breton. Care este motivul
Cancan.ro
Plutonierul major Mirel Tulitu a murit într-un accident rutier cumplit. 3 fetițe au rămas acum orfane de tată 😢
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Sudul țării, sub cod galben de ninsori în Ajunul Crăciunului. În ce zone se așteaptă un strat mai consistent de zăpadă
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Ce au pățit două ucrainence care au încercat să treacă granița cu 60.000 de dolari ascunși în încălțăminte
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – M-a pus dracu' să-mi iau păpușă gonflabilă inteligentă!
Descopera.ro
Povestea spărgătorului de nuci

Cele mai noi