Un incident dezastruos a avut loc marți după-amiază în Italia, pe autostrada principală A1, după ce o cisternă încărcată cu GPL a explodat. Traficul a fost restricționat în pe aglomerata arteră ce leagă Milano de Napoli, ceea ce a provocat un blocaj major.

Incidentul a avut loc în apropiere de Teano, în parcarea unei benzinării, când o cisternă, care transporta GPL, s-a ciocnit de un camion care transporta automobile. Camionul a luat, iar ulterior rezervorul a explodat, relatează Il Mattino și Corriere della Sera.

Deși deflagrația a fost extrem de violentă, autoritățile au anunțat că nu au fost persoane rănite.

Trei pompieri aflați în timpul liber au observat flăcările și au alertat imediat echipajele din cadrul comandamentului. Autoritățile ajunse la fața locului au dispus evacuarea zonei, inclusiv a două parcări. Salvatorii au descris situația drept „un dezastru”.

Unda de șoc provocată de explozie a spart geamurile unui restaurant, a provocat pagube importante în incintă și a avariat carosabilul. Circulația a fost închisă temporar timp de mai multe ore pe ambele sensuri, chiar în Ajunul Crăciunului, când mii de oameni se deplasau spre case sau în vacanță.

Poliția Rutieră din Caserta a efectuat cercetări până târziu în noapte, după ce pompierii au securizat zona.

Cei doi șoferi implicați, aflați în stare de șoc, au fost audiați, iar anchetatorii urmează să stabilească cum s-a petrecut accidentul și să verifice starea tehnică a vehiculelor.

FOTO: Envato VIDEO: X