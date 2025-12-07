Indiferent de cine ajunge Primar al Bucureștiului, problemele rămân: Apa caldă se oprește 3 zile pe timp de iarnă

Bucureștenii au ieșit astăzi la vot pentru Primăria Capitalei, însă, numirea unui nou primar nu le dă asigurări că problemele vor dispărea. În Sectoarele 2 și 3, compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că trei zile, locuitorii din 86 de imobile rămân fără apă caldă.

În plină iarnă, bucureștenii din sectoarele 2, 3 și 6 au fost anunțați că vor rămâne timp de trei zile fără apă caldă, deși astăzi s-au mobilizat să iasă la vot pentru alegerea noului primar al Capitalei.

Bucureștenii rămân trei zile fără apă caldă, în mijlocul alegerilor

„Stimați clienți,

Compania Municipală Termoenergetica București anunță că în data de 08.12.2025 oprește apa caldă de consum și agentul termic pentru încălzire pentru lucrări de modernizare POIM Lot 1 – Obiectiv 6, care impun sistarea furnizării agentului termic către un număr de 8 puncte termice (care alimentează 86 blocuri) în zona Lacul Tei – Județului – Vidin – Opanez – Petricani și arterele adiacente.

Durata estimată a opririi este de 3 zile – (08–10).12.2025.

Echipele de intervenție sunt în teren pentru remedierea avariei în cel mai scurt timp. Ne cerem scuze pentru disconfort și vă mulțumim pentru înțelegere!

Pentru reclamații, sesizări, sau detalii puteți apela la tel. 0319442, sau 0800820002, www.cmteb.ro; [email protected]”, a precizat instituția.

Aceleași probleme și în sectorul 6

Tot pe site-ul Termoenergetica este precizat că 10 imobile din Sectorul 6 rămân fără apă caldă până luni, 8 decembrie 2025, la ora 15:30, chiar în sectorul condus de Ciprian Ciucu, candidatul la alegerile pentru Primăria Capitalei, din partea Partidului Național Liberal.

