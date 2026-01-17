Înghețul este benefic pentru oameni, arată un studiu american

În frig, parcă și emoțiile îngheață. Dar, de exemplu, degerăturile pot fi stresante. Cercetările arată că pot fi – culmea – benefice pentru oameni, arată presa din Finlanda.

Conform unui studiu realizat de Universitatea Columbia, o creștere a violenței atât împotriva celorlalți, cât și împotriva propriei persoane a fost asociată cu creșterea temperaturilor.

Pe măsură ce temperaturile au crescut, numărul vizitelor la spital legate de violență a crescut, în special în primele două zile de valuri bruște de căldură.

Constatări similare au fost făcute și în studii anterioare.

Temperaturile ridicate par să scoată la iveală emoții și reacții negative. Valurile de căldură pot, de asemenea, să crească consumul de alcool, ceea ce poate avea propriul impact asupra evenimentelor.

Alte lucruri se întâmplă și în frig. S-ar putea să ne aflăm în mijlocul unui paradox al iernii.

Dor de apropiere

Persoanele cu răceli severe au cea mai mare nevoie să ia legătura cu prietenii și familia.

În studiu, atunci când oamenilor li s-a dat o pernă încălzitoare, de exemplu, această dorință socială a scăzut.

Pe de altă parte, conform cercetărilor, frigul și întunericul par să înghețe emoțiile oamenilor și să îi facă să se retragă în propriile carapace.

Deci acesta este un paradox al iernii.

Vremea rece ne face să ne simțim lipsiți de căldura colegilor noștri sportivi, dar, în același timp, ne putem face dorința imposibilă, pentru că ne cuibărim în propria zonă de confort.

