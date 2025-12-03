Cresc facturile la gaze naturale din 2026. Care sunt scenariile

Facturile la gaze ar putea crește cu 5% de la 1 aprilie 2026, atunci când este așteptată liberalizarea pieței, spune Laurențiu Urlusescu, președintele Asociației Furnizorilor de Energie din România (AFEER), conform economedia.ro. În acest moment, prețul de piață al gazelor naturale este mai mare decât prețul plafonat cu care vând producătorii gazele pentru clienții casnici.

Prețul gazelor pentru români a fost plafonat în 2022 la nivelul de 0,31 lei/MWh, prețul final în factură. Acest plafon trebuia eliminat la 1 aprilie 2025, însă Guvernul Bolojan a decis prelungirea cu un an, până la 1 aprilie 2026. Deoarce există deja o procedură de infringement deschisă de Comisia Europeană împotriva României în acest sector, iar continuarea plafonării prețurilor poate trimite țara în fața Curții de Justiție a UE, Guvernul va liberaliza piața gazelor naturale din aprilie 2026, conform calendarului stabilit.

„În acest moment, furnizorii cumpără gaze la preţul plafonat de 120 de lei pe MWh. La acest preţ se adaugă şi partea de înmagazinare, care este de 30 de lei pe MWh aproximativ. Preţul pieţei în acest moment este undeva la 170 de lei”, spune Laurenţiu Urluescu.

Președintele AFEER spune că o factură medie pentru un apartament cu centrală este de aproxiativ 400 de lei într-o lună de iarnă. Astfel, dacă crește plafonul prețului la care furnizorii cumpără gazul, iar prețul pieței rămâne același, va urma o creștere de aproximativ 5% pentru facturile consumatorilor casnici.

„Acum, noi, ca furnizori, pentru casnic şi termoficare avem un preţ de achiziţie de 120 lei/MWh, la care se adaugă partea de înmagazinare, şi ne aşteptăm ca, de la 1 aprilie, să mergem la preţul pieţei, care e undeva la 170 de lei/MWh. Cu cel puţin 5% ar putea creşte (factura) de la 1 aprilie”, a mai spus Urluescu.

Deși românii vor resimți efectele scumpirilor abia de iarna viitoare, pentru că liberalizarea se suprapune cu perioada în care consumul de gaze pentru încălzire începe să scadă, furnizorii s-au gândit la soluții pentru clienți. Aceștia spun că pentru atenuarea efectelor scumpirilor ar putea fi acordate vouchere pentru consumatorii vulnerabili și o creștere a lichidității pe piața angros de gaze naturale.

