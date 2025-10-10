Prima pagină » Actualitate » Inspirat de moda hollywoodiană, Cătălin Botezatu a purtat pantofi cu toc la un eveniment monden

Luiza Dobrescu
10 oct. 2025, 14:52, Actualitate
Cătălin Botezatu a reușit să atragă din nou atenția asupra sa cu ajutorul unui detaliu aparent insignifiant. Invitat la emisiunea “La bine și la roast” de la Pro TV, designerul a purtat un costum negru, creația sa, asortat la o pereche de pantofi cu toc. 

După mii de ani în care pantofii cu toc au fost purtați numai de femei, deși au fost inventați pentru bărbați, Cătălin Botezatu pare că vrea să le facă loc din nou în pantofarul celor de sex masculin.

Creatorul a purtat o pereche de pantofi cu toc pătrat și înalt, inspirați din trendul lansat la Hollywood de actorii Robert Downey Jr., Harry Styles și Sam Smith la un eveniment organizat de ProTV. „Abia aștept să fiu ciuruit” a spus Botezatu, înainte să fie luat la „roast” de realizatorii de stand-up comedy.

Pantofii cu toc au prins viață în Egiptul antic și erau purtați de bărbații bogați la ceremonii sau de măcelari, ca să nu se stropească pe picioare cu sângele animalelor sacrificate.

În Persia, erau purtați de soldați, iar în Grecia antică erau purtați de actori. Înălțimea tocului indica și statutul social al purtătorului. În Roma antică erau purtați de prostituate.

Pantofii cu toc au ajuns să fie purtați de femei abia în secolul al XV-lea, odată cu prima femeie care a avut acest curaj, Ecaterina de Medicis, în 1553, la căsătoria cu ducele Henric de Valois, viitorul rege al Franței. Regii Franței obișnuiau să-i poarte ca să ascundă faptul că sunt mici de înălțime.

Abia după secolul al XVII-lea, pantofii cu toc nu au mai fost considerați articole unisex și au fost adjudecați în întregime de  femei.

