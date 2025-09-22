Prima pagină » Actualitate » INSULA de aur a nababilor de stat. Noul fost director al Hidroelectrica, Bogdan Badea, deține un teren într-un paradis exotic protejat UNESCO

22 sept. 2025, 12:34, Actualitate
INSULA de aur a nababilor de stat. Noul fost director al Hidroelectrica, Bogdan Badea, deține un teren într-un paradis exotic protejat UNESCO

Miza pe companiile de stat este mare, ca dovadă că fostul director al Hidroelectrica revine în funcție după demiterea lui Borbèly Kàroly ca urmare a riscului de a pierde milioane de euro din PNRR. Bogdan Badea este unul dintre abonații la sinecurile de stat, statut grație căruia a acumulat o avere impresionantă, ce include o insulă exotică din patrimoniul natural UNESCO.

După o pauză de doi ani, Bogdan Badea redevine Director general la Hidroelectrica. Între 2017 și 2023, când a mai condus compania de stat, Bogdan Badea a acumulat suficienți bani cât să-și cumpere teren pe o insulă din Atlantic, supranumită Insula de Aur, cu statut de Rezervație a Biosferei UNESCO.

Sinecurism de top. La doar 29 de ani, Bogdan Badea avea 8 surse de venit, toate la stat

În România, Badea a fost principalul coordonator al proiectelor distructive de arii naturale protejate, scrie platforma româniacurată.ro.

Acesta a fost numit, pe 19 septembrie, nou director general (interimar) al Hidroelectrica, înlocuindu-l pe Borbèly Kàroly, demis la sfârșitul săptămânii trecute. Motivul demiterii se leagă de riscul ca România să piardă milioane de euro din PNRR.

Citește AICI mai multe detalii despre debarcarea intempestivă a lui Borbèly Kàroly de la vârful companiei.

Bogdan Badea este cel pe care l-a înlocuit Borbèly Kàroly în anul 2023. Badea era director general din 2017, dată după care a rămas ca director financiar al Hidroelectrica și membru al CS.

Preşedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea (stânga) și directorul general al Franklin Templeton România – administratorul Fondului Proprietatea – Johan Meyer/ Captură video

Potrivit CV-ului său, a terminat Inginerie Urbană în 2002. Este promovat director de strategie la Electrica SA (domeniu în care are zero experiență), în perioada guvernului Tăriceanu. În anul 2008, la 29 de ani, avea 8 surse de venit, toate la stat. În plus, urma și un masterat. Se schimbă regimul, este concediat și devine administrator la o firmă de consultanță, tot în domeniul energiei. Devine secretar de stat tot în Cabinetul Tăriceanu. Trece la nivelul următor, în următorii 2 ani având venituri din 10 locuri la stat, de unde va încasa de peste 17,6 ori mai mult decât în privat, mai scrie Româniacurată.

Decizia CCR, mană cerească pentru Hidroelectrica

Cea mai recentă declarație de avere depusă de Bogdan Badea este din 2024, cu veniturile aferente anul 2023. Însă, declarația cu veniturile pe 2024 nu mai este publică, Hidroelectrica profiând de decizia CCR din luna mai, care anulează obligația ca persoanele în funcție la companiile de stat să își facă publice declarațiile aferente ultimului an.

CV Bogdan Badea, director general Hidroelectrica

Așadar, din cea mai recentă declarație reiese că, în 2023, pentru ultimul lui an ca director general la Hidroelectrica, Badea a declarat un venit net de 1.373.942 lei, în jur de 275.000 euro. Vreo 22.900 euro/lună, deși nici nu a avut un an complet ca director general, pe finalul lui fiind înlocuit de Borbèly Kàroly.

Proprietar de teren în Insula de Aur, rezervație a Biosferei inclusă în UNESCO

Declarația sa de avere lui vedem bijuterii declarate de 65.000 euro și acțiuni în valoare de 642.047 la Hidroelectrica. Cea mai interesantă investiție, făcută în 2022, e alta – achiziționarea unui teren de 500 metri pătrați, în localitatea Porto Santo, din Portugalia. Porto Santo e una din cele două insule locuite ale Arhipelagului Madeira , din Oceanul Atlantic.

Insula Porto Santo, un paradis exotic din Portugalia

Declarație de avere, Bogdan Badea, director general Hidroelectrica

De menționat că Bogdan Badea și-a cumpărat terenul din Porto Santo (Portugalia) în 2022, după o perioadă de 5 ani la conducerea Hidroelectrica.

Iată descrierea insulei așa cum o prezintă Google.

 ”Insula Porto Santo este un paradis de auriu împletit cu albastru, un loc liniștit, invitând la relaxare și odihnă. Situată în Oceanul Atlantic, Porto Santo ( având o lungime 11 km și lățime de 6 km), a fost numită Insula de Aur, pentru plaja sa întinsă, uimitoare, cu nisip fin și mătăsos, cu o lungime de 9 km, scăldată de ape turcoaz. Clima din Porto Santo, blândă pe tot parcursul anului, cu o temperatură a mării cuprinsă între 17ºC și 22ºC, face ca această insulă să fie mereu atractivă, chiar și iarna”.

Campion al proiectelor de mediu controversate

Detaliu esențial: Porto Santo este Rezervație a Biosferei, inclusă în patrimoniul UNESCO. Așadar, o arie naturală protejată cu statut special. Un detaliu esențial, căci CV-ul directorului conține lucruri importante din prisma activiștilor de mediu. Astfel, între februarie și iunie 2017, înainte de a fi selectat ca director general, Bogdan Badea a fost manager al Departamentului Management de Proiect la Hidroelectrica.

Printre proiectele despre care scrie în CV că le-a coordonat se numără cele mai discutabile proiecte ale Hidroelectrica vizând arii naturale protejate – proiectul de pe Jiu – din Parcul Național Defileul Jiului, cel de la Răstolița, cel de la Surduc – Siriu și cel de pe Olt (secțiunea Cornetu – Avrig). Proiecte în care Hidroelectrica a investit sute de milioane de euro, deși nu aveau evaluări și acord de mediu, mai scrie sursa citată. Astfel, autorizațiile de construire s-au dovedit a fi ilegale cel puțin în două cazuri (Jiu și Surduc Siriu), existând decizii definitive ale Justiției, de anulare a lor.

Cum răspunde Bogdan Badea

Contactat de Gândul, Bogdan Badea a precizat:

”Nu este vorba de un nou mandat (n.r. – în fruntea Hidroelectrica), ci de o asigurare a interimatului până la organizarea unei noi prceduri de selecție”. Acesta a refuzat să comenteze pe orice altă temă, direcționându-ne către biroul de presă.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Piața ENERGIEI din România, pe „nisipuri mișcătoare.” Trei dintre cei mai mari furnizori, sancționați de ANPC / Nereguli și angajamente noi

Demonizare pentru privatizare

