Întâlnirea Trump-Putin, prima reacție de la București. Oana Țoiu: „România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru PACE”

Oana Țoiu – ministrul de Externe al României – a transmis în mediul online un mesaj după întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, care s-a desfășurat la Anchorage, în Alaska.

Oana Țoiu a scris pe X că această întâlnire reprezintă un prim pas spre o deblocare a negocierilor menite a pune punct conflictului din Ucraina.

Totodată, ministrul de Externe al României a reafirmat că „România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace”.

„Dialogul din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor şi salutăm invitația președintelui Trump pentru o întrevedere cu președintele Zelenski la Washington. Noile evoluții ale dialogului internațional privind pacea în Ucraina sunt pozitive şi implicarea SUA, împreună cu perspectiva şi acțiunile europene, pot fi decisive pentru obținerea şi mai ales menținerea păcii.

Rămânem convinși că prin unitate transatlantică și solidaritate europeană putem reconstrui împreună un viitor în care pacea și securitate durabilă să fie baza prosperității în regiune.

România este şi va continua să fie parte activă a acestui efort comun pentru pace și creștere economică, stabilitatea și securitatea regiunii Mării Negre sunt esențiale”, a scris Oana Țoiu pe X.

Ulterior, Oana Țoiu a mai postat un mesaj pe X, salutând invitația pe care Donald Trump i-a făcut-o lui Volodimir Zelenski, aceea de a participa la o întrevedere la Washington.

Uniunea Europeană are un rol puternic şi implicarea liderilor europeni a influențat deja formatul negocierilor dar multiplele formate diferite de discuții trebuie consolidate, precum şi formatele de dialog pe flancul estic”, a scris ministrul de Externe al României.

