🚨 Reacțiile liderilor EUROPENI după întâlnirea Trump-Putin: Discuțiile nu au pus în valoare interesele Ucrainei

Într-o postare publicată pe X, ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene , a lăudat efortul diplomatic întreprins de președintele american Donald Trump, însă a criticat mesajul transmis de omologul rus, Vladimir Putin, notează CNN.

„Nu va exista o înțelegere până când va fi una, declară Trump. O afirmație corectă.

Ne așteptăm ca Ucraina și Europa să nu încerce să saboteze discuțiile, susține Putin, care escaladează tensiunile, manipulează și lansează amenințări voalate.

Un criminal de război, dependent de otrăvirea cu substanțe radioactive a criticilor săi, se adresează președintelui american: Mă bucur foarte mult să te văd sănătos și în viață.

Rusia continuă să bombardeze civilii din Ucraina”, transmite Sakaliene.