Prima pagină » Știri externe » Reacțiile liderilor EUROPENI după întâlnirea Trump-Putin: Discuțiile nu au pus în valoare interesele Ucrainei

16 aug. 2025, 08:33, Știri externe
09:22

Ministrul lituanian al Apărării, despre întâlnirea Trump-Putin: Manipulare și amenințări voalate

sursa: Profimedia

Într-o postare publicată pe X, ministrul lituanian al Apărării, Dovile Sakaliene , a lăudat efortul diplomatic întreprins de președintele american Donald Trump, însă a criticat mesajul transmis de omologul rus, Vladimir Putin, notează CNN.

„Nu va exista o înțelegere până când va fi una, declară Trump. O afirmație corectă.

Ne așteptăm ca Ucraina și Europa să nu încerce să saboteze discuțiile, susține Putin, care escaladează tensiunile, manipulează și lansează amenințări voalate.

Un criminal de război, dependent de otrăvirea cu substanțe radioactive a criticilor săi, se adresează președintelui american: Mă bucur foarte mult să te văd sănătos și în viață.

Rusia continuă să bombardeze civilii din Ucraina”, transmite Sakaliene.

 

08:32

Ministrul ceh de Externe: Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber

sursa: Profimedia

Ministrul ceh de Externe, Jan Lipavsky, l-a criticat dur pe liderul de la Kremlin după summitul susținut în compania omologului american, Donald Trump.

„De la Putin, am auzit aceleași nonsensuri propagandistice pe care le promovează la televiziunea sa de stat atunci când vorbește despre originea conflictului. Problema este imperialismul rus, nu dorința Ucrainei de a trăi liber.

Salut intenția președintelui Trump de a opri războiul. Aștept cu interes rezultatele negocierilor de astăzi, despre care președintele american a promis că le va prezenta aliaților europeni și Kievului.

Dacă Putin ar fi fost serios în privința negocierilor de pace, nu ar fi atacat Ucraina în ziua întâlnirii din Anchorage”, conchide Lipavsky, potrivit Politico.

07:41

Germanii analizează prudent întâlnirea Trump-Putin

sursa: Profimedia

Guvernul german adoptă o abordare prudentă după summitul dintre preşedintele american Donald Trump şi preşedintele rus Vladimir Putin, în Alaska, relatează Tagesschau.

„Cancelarul Friedrich Merz este la curent cu evoluţiile summitului din Anchorage. Partea germană menține poziția transmisă anterior: orice negociere trebuie să înceapă cu un armistițiu și cu Ucraina invitată la masa tratativelor”, transmite Executivul german, prin intermediul unui purtător de cuvânt.

Trump şi Putin au oferit puţine detalii despre subiectul principal al summitului, războiul din Ucraina, iar în cursul unei scurte conferinţe de presă la Anchorage nu s-a menţionat un posibil armistiţiu.

Aliații europeni ai Ucrainei și Statelor Unite au reacționat mixt în urma discuțiilor purtate de președinții Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska, pe tema războiului ruso-ucrainean.

Președintele american Donald Trump a ținut să susțină în fața presei, la finalul întâlnirii cu omologul său rus, Vladimir Putin, că discuțiile au fost productive și reprezintă un pas important în obținerea unui acord de pace în Ucraina, însă nu a detaliat și cum se va realiza acest lucru. În continuare, Trump se va consulta cu aliații NATO și președintele ucrainean Voldomir Zelenski pe această chestiune.

Putin îl așteaptă pe Trump la Moscova să continue discuțiile, însă liderii europeni nu s-au arătat foarte încântați de retorica manifestată de Kremlin la summit.

Putin salută întâlnirea „CONSTRUCTIVĂ” cu Trump /O „soluție durabilă” în Ucraina trebuie să țină cont de „preocupările legitime” ale Rusiei

Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump

