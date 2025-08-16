„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump

După întâlnirea istorică dintre Donald Trump și Vladimir Putin, Peter Collett, psiholog și expert în limbaj non-verbal, a declarat pentru Sky News că președintele SUA era dezamăgit la conferința de presă de după summit. El a mai adăugat că între întâlnirea de pe pistă, atunci când Donald Trump l-a întâmpinat pe Vladimir Putin, și conferința de presă „ai impresia că sunt două lumi complet diferite”, în ceea ce priveşte limbajul corporal.

În ceea ce privește întâlnirea de pe pistă, Perer Collett a precizat că cei doi păreau relaxați, ba chiar s-au bătut pe umăr, ceea ce în opinia sa înseamnă „o reamintire a statutului”.

„Prin limbajul corpului, au creat senzaţia clară că sunt doi vechi prieteni extrem de bucuroşi să se revadă”, a spus psihologul, ceea ce „contrastează cu ceea ce se întâmplă de obicei când Trump se întâlneşte cu alţi şefi de stat”, a adăugat acesta.

La conferința de presă, însă, Peter Collett remarcă faptul că limbajul corpului lui Donald Trump este cu totul diferit. Psihologul consideră că președintele american „nu era fericit”, în baza gesturilor acestuia.

„Nu voia să se uite la Putin, deoarece Putin îi amintea de eşecul său de a ajunge la un acord în acele condiţii”, a spus Peter Collet. Acesta a adăugat că strângerea buzelor a reprezentat un gest de autocontrol și că „gândea ceva ce nu îndrăznea să spună”.

FOTO: Profimedia

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Reacțiile liderilor EUROPENI după întâlnirea Trump-Putin: Discuțiile nu au pus în valoare interesele Ucrainei

Trump și Putin, la o mică DISCUȚIE amuzantă după negocierile restrânse / Concluziile întâlnirii

Moscova anunță că atmosfera este „EXCELENTĂ” după încheierea întâlnirii președinților Putin și Trump