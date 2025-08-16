Prima pagină » Știri politice » Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”

Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”

Alexandru Tudor
16 aug. 2025, 10:14, Știri politice
Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”

Donald Trump, președintele SUA, a acordat un interviu pentru Fox News, după întâlnirea pe care a avut-o în Alaska cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Liderul american a declarat că evaluează summitul „cu nota 10 din 10”. Acesta a mai adăugat că a vorbit cu omologul său rus inclusiv despre schimburi de teritorii, dar și despre măsuri de securitate care nu privesc NATO.

Cred că acestea sunt punctele pe care le-am negociat și asupra cărora am ajuns în mare parte la un acord. De fapt, cred că am convenit asupra multor lucruri”, a spus Donald Trump, care nu a oferit detalii suplimentare.

Ucraina trebuie să fie de acord. Poate că vor spune nu”, a spus, însă, Donald Trump, despre viitorul pas al negocierilor.

„Rusia este o mare putere, Ucraina nu”

Despre Vladimir Putin, Donald Trump a precizat că „este un om puternic, este extrem de dur în toate privințele”, dar că întâlnirea a fost una „foarte cordială între două țări foarte importante

Cred că suntem destul de aproape de un acord. Acum, Ucraina trebuie să fie de acord”, a adăugat Donald Trump, care a mai precizat și faptul că, în opinia sa, Vladimir Putin „vrea să vadă acest lucru realizat”.

În ceea ce privește partea ucraineană, Donald Trump a precizat că sfatul său pentru Volodimir Zelenski este „să încheie un acord”.

Rusia este o mare putere, Ucraina nu e. Ei (ucrainenii) luptă împotriva unei mașini de război uriașe, iar noi, cred, suntem aproape de un acord, dar nu-mi place să spun asta. Întotdeauna spun că, dacă sunt foarte aproape, spun 50-50, pentru că se pot întâmpla multe lucruri, dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema, și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe. A fost un război. Toate acele familii au pierdut pe cineva, și am o carte cu mii de oameni. Mi-au prezentat-o astăzi. Mii de oameni, prizonieri, care vor fi eliberați”, a declarat Donald Trump.

„Vor organiza o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine, presupun”

Președintele american a mai adăugat că este dispus să participe la o întâlnire la care Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să se așeze la aceeași masă.

„Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru, și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin, dar depinde de președintele Zelenski… și dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire. (…) Vor organiza o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine, presupun. Știți, nu am întrebat despre asta… dar vreau să mă asigur că se va realiza și avem șanse destul de mari să reușim”, a declarat Donald Trump.

De asemenea, liderul de la Casa Albă nu l-a omis nici pe Joe Biden, fostul președinte american, pe care l-a acuzat că „a împărțit banii ca pe bomboane”, ceea ce, în opinia sa, ar putea să îngreuneze semnarea unui acord de către Ucraina

Cred că suntem destul de aproape. Și uite, Ucraina a fost de acord. (…) Poate că vor spune nu pentru că Biden a împărțit banii ca pe bomboane. Și Europa le-a dat o mulțime de bani. Știi, noi am dat 350 de miliarde de dolari. Europa le-a dat mult mai puțin, dar totuși mult. 100 de miliarde de dolari”, a precizat Donald Trump.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Putin salută întâlnirea „CONSTRUCTIVĂ” cu Trump /O „soluție durabilă” în Ucraina trebuie să țină cont de „preocupările legitime” ale Rusiei

Războiul mut dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce ascund GESTURILE celor mai puternici oameni ai planetei

„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump

Citește și

BREAKING NEWS Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”
10:50
Prima reacție a lui Zelenski, după summitul din Alaska: „Luni mă voi întâlni cu Trump la Washington” / „Susținem propunerea unei trilaterale”
EXTERNE Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin
10:33
Donald Trump i-a sunat pe Volodimir Zelenski și pe liderii NATO și UE, după întâlnirea cu Vladimir Putin
VIDEO Trump și Putin, la o mică DISCUȚIE amuzantă după negocierile restrânse / Concluziile întâlnirii
03:56
Trump și Putin, la o mică DISCUȚIE amuzantă după negocierile restrânse / Concluziile întâlnirii
ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
POLITICĂ Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
17:29
Nicușor Dan, la mănăstirea unde Fundația LEGIONARĂ Ogoranu ține întâlniri anuale. Președintele s-a opus legii anti-extremism
Mediafax
Melania Trump i-a trimis o scrisoare personală lui Vladimir Putin. Ce i-a transmis
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
Maria de la Insula Iubirii a făcut-o lată la dream date! După ce soțul a înșelat-o cu Oana Monea, concurenta şi-a făcut de cap cu ispita Cătălin
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
Pățania unui contabil care a lucrat doi ani pentru o firmă fără cont bancar
Mediafax
Horoscop 16 august 2025. Surprize financiare, provocări în dragoste și decizii de carieră
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
Ce susțin că făceau, de fapt, polițiștii din Prahova acuzați că au bătut o femeie. Femeia ar fi fost lovită cu pumnii și trasă de păr
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Vremea la extreme. Cod portocaliu de caniculă în vest, cod galben de furtuni în mai multe judeţe
StirileKanalD
Ce speră Volodimir Zelenski să obțină după summit-ul din Alaska dintre Trump și Putin
KanalD
Alexandra a murit în Italia, după ce a căzut de la 200 de metri înălțime, împreună cu colegul ei. Tânăra româncă avea doar 34 de ani
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
A murit cel mai iubit actor. Toată lumea deplânge dispariția sa: Suntem profund întristați
Evz.ro
Căldură sufocantă în următoarele ore. Temperaturile vor atinge un prag critic
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Summit-ul Trump-Putin din Alaska s-a încheiat. Ce decizii cruciale au luat cei doi lideri. "Suntem de acord că securitatea Ucrainei trebuie asigurată"
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Este adevărat că râsul poate să vindece?
SPORT Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează”
11:10
Mihai Rotaru a dezvăluit DISCUȚIA avută cu Gigi Becali și a anunțat: „E un om rău și asta îl caracterizează”
VIDEO Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski
10:28
Pastila lui Cristoiu de la ora 10:00 | Alaska: Acordul e gata, dar Trump și Putin au convenit să nu-l oficializeze ca să nu pară că sar peste Zelenski
FINANCIAR Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control?
10:27
Agenția Fitch reconfirmă ratingul României la BBB minus. Perspectiva rămâne una negativă/Datoria publică, scăpată de sub control?
EXTERNE „Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump
09:46
„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump
SPORT Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo la UTA. „L-am vrut într-o combinație mai mare”
09:36
Cum a ajuns fostul atacant al lui Dinamo la UTA. „L-am vrut într-o combinație mai mare”
SPORT Dinamo – UTA, 1-1. Gazdele au terminat meciul în nouă jucători. Zeljko Kopic cere transferuri
08:56
Dinamo – UTA, 1-1. Gazdele au terminat meciul în nouă jucători. Zeljko Kopic cere transferuri