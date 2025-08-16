Trump, interviu după întâlnirea istorică cu Putin. A evaluat discuția „cu nota 10 din 10”: „Cred că suntem destul de aproape de un acord”

Donald Trump, președintele SUA, a acordat un interviu pentru Fox News, după întâlnirea pe care a avut-o în Alaska cu Vladimir Putin, președintele Rusiei. Liderul american a declarat că evaluează summitul „cu nota 10 din 10”. Acesta a mai adăugat că a vorbit cu omologul său rus inclusiv despre schimburi de teritorii, dar și despre măsuri de securitate care nu privesc NATO.

„Cred că acestea sunt punctele pe care le-am negociat și asupra cărora am ajuns în mare parte la un acord. De fapt, cred că am convenit asupra multor lucruri”, a spus Donald Trump, care nu a oferit detalii suplimentare.

„Ucraina trebuie să fie de acord. Poate că vor spune nu”, a spus, însă, Donald Trump, despre viitorul pas al negocierilor.

„Rusia este o mare putere, Ucraina nu”

Despre Vladimir Putin, Donald Trump a precizat că „este un om puternic, este extrem de dur în toate privințele”, dar că întâlnirea a fost una „foarte cordială între două țări foarte importante”

„Cred că suntem destul de aproape de un acord. Acum, Ucraina trebuie să fie de acord”, a adăugat Donald Trump, care a mai precizat și faptul că, în opinia sa, Vladimir Putin „vrea să vadă acest lucru realizat”.

În ceea ce privește partea ucraineană, Donald Trump a precizat că sfatul său pentru Volodimir Zelenski este „să încheie un acord”.

„Rusia este o mare putere, Ucraina nu e. Ei (ucrainenii) luptă împotriva unei mașini de război uriașe, iar noi, cred, suntem aproape de un acord, dar nu-mi place să spun asta. Întotdeauna spun că, dacă sunt foarte aproape, spun 50-50, pentru că se pot întâmpla multe lucruri, dar cred că președintele Putin ar dori să rezolve problema, și era o problemă care nu ar fi trebuit să existe. A fost un război. Toate acele familii au pierdut pe cineva, și am o carte cu mii de oameni. Mi-au prezentat-o astăzi. Mii de oameni, prizonieri, care vor fi eliberați”, a declarat Donald Trump.

„Vor organiza o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine, presupun”

Președintele american a mai adăugat că este dispus să participe la o întâlnire la care Vladimir Putin și Volodimir Zelenski să se așeze la aceeași masă.

„Acum, depinde cu adevărat de președintele Zelenski să realizeze acest lucru, și aș spune că și țările europene trebuie să se implice puțin, dar depinde de președintele Zelenski… și dacă vor dori, voi participa la următoarea întâlnire. (…) Vor organiza o întâlnire între președintele Zelenski, președintele Putin și mine, presupun. Știți, nu am întrebat despre asta… dar vreau să mă asigur că se va realiza și avem șanse destul de mari să reușim”, a declarat Donald Trump.

De asemenea, liderul de la Casa Albă nu l-a omis nici pe Joe Biden, fostul președinte american, pe care l-a acuzat că „a împărțit banii ca pe bomboane”, ceea ce, în opinia sa, ar putea să îngreuneze semnarea unui acord de către Ucraina

„Cred că suntem destul de aproape. Și uite, Ucraina a fost de acord. (…) Poate că vor spune nu pentru că Biden a împărțit banii ca pe bomboane. Și Europa le-a dat o mulțime de bani. Știi, noi am dat 350 de miliarde de dolari. Europa le-a dat mult mai puțin, dar totuși mult. 100 de miliarde de dolari”, a precizat Donald Trump.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Putin salută întâlnirea „CONSTRUCTIVĂ” cu Trump /O „soluție durabilă” în Ucraina trebuie să țină cont de „preocupările legitime” ale Rusiei

Războiul mut dintre Donald Trump și Vladimir Putin. Ce ascund GESTURILE celor mai puternici oameni ai planetei

„Ai impresia că sunt două lumi complet diferite”. Un expert în limbajul non-verbal traduce gesturile lui Donald Trump