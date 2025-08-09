Apar o serie de reacții, dileme, scenarii și controverse, înainte de mult așteptata întâlnire dintre Donald Trump și Vladimir Putin. În acest context, un oficial rus a afirmat sâmbătă că vor fi depuse „eforturi titanice”, pentru a perturba întâlnirea dintre președintele american Donald Trump și omologul său Vladimir Putin, programată să aibă loc vinerea viitoare, în Alaska.

Întâlnirea va avea loc într-un stat cumpărat de SUA de la Imperiul Rus în 1867, pentru 7,2 milioane de dolari, când țarul Alexandru al II-lea se afla în pragul falimentului din cauza datoriilor de război.

„Cu siguranță, o serie de țări interesate de continuarea conflictului vor depune eforturi titanice (provocări și dezinformare) pentru a perturba întâlnirea planificată între președintele Putin și președintele Trump”, a precizat trimisul rus pentru investiții, Kirill Dmitriev, citat de Sky News.

Dmitriev nu a specificat însă la ce țări se referea sau ce fel de „provocări” ar putea întreprinde acestea. Declarațiile au fost făcute într-o postare recentă pe Telegram, după un comentariu pe rețelele sociale al lui Dan Caldwell, fost consilier al lui Pete Hegseth, șeful Pentagonului.

În postare, Caldwell a afirmat că va exista un „efort concertat” pentru a submina întâlnirea din Alaska.

„Fără îndoială, va exista un efort concertat pentru a submina întâlnirea dintre Trump și Putin din partea forțelor din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”, a scris Caldwell într-o postare pe X, citat de Hotnews.ro.

E oficial! Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni fa ță în fa ță, pe 15 august

Preşedintele SUA, Donald Trump, şi preşedintele rus, Vladimir Putin, se vor întâlni săptămâna viitoare, pe 15 august, în Alaska, pentru a discuta despre viitorul războiului din Ucraina.

Donald Trump a anunțat întâlnirea din data de 15 august pe rețeaua sa Truth Social, iar apoi aceasta a fost confirmată de un purtător de cuvânt al Kremlinului, care a spus că locația este „destul de logică”, având în vedere proximitatea relativă a Alaskăi față de Rusia.

De asemenea, purtătorul de cuvânt a adăugat că Donald Trump a fost invitat în Rusia pentru un potential al doilea summit. Nu a existat însă nicio reacție imediată din partea Ucrainei.

Volodimir Zelenski reacționează după anunțul întâlnirii istorice dintre Trump și Putin

Președintele Ucrainei a respins ideea de a ceda teritorii în eventualitatea unui acord de pace cu Rusia. Potrivit lui Volodimir Zelenski, orice decizie luată fără Ucraina este „o decizie împotriva păcii”, relatează CNN.

„Ucraina este pregătită pentru decizii reale care pot aduce pacea. Dar orice decizie împotriva țării noastre, orice decizie luate fără Ucraina este o decizie împotriva păcii. Ele nu vor realiza nimic. Sunt decizii moarte din naștere. Sunt decizii nefuncționale. Și cu toții avem nevoie de o pace reală și autentică. O pace pe care oamenii să o respecte”, a transmis președintele Ucrainei sâmbătă, într-un mesaj postat pe rețeaua X.

Sursă foto: Gândul

