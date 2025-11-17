Prima pagină » Actualitate » Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”

Interviu în exclusivitate pentru Gândul. Ioana Ene Dogioiu explică sinecura pe care a primit-o: „Sunt pe deplin calificată”

Bianca Dogaru, Luiza Dobrescu
17 nov. 2025, 18:55, Actualitate

După scandalul declanșat de numirea sa pe un post de membru în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune (SRR) din partea Executivului, pe o excepție la legea privind incompatibiltățile în funcții publice, Ioana Ene Dogioiu a oferit, în exclusivitate pentru Gândul, un răspuns la acuzațiile care i se aduc. 

Cum răspundeți celor care vă acuză de faptul că beneficiați de o sinecură?

Ioana Ene Dogioiu: Vă propun să plecăm de la definiția sinecurii, dacă asta m-ați întrebat. O sinecură înseamnă bani nemeritați pentru lipsă de competență. Acum, din punctul de vedere al importanței acestei funcții, cred că nu discutăm importanța de funcție de membru în Consiliul de Administrație. În ceea ce privește competența mea în materie de radio, cred că multe mi se pot pune sub semnul întrebării din punct de vedere profesional, dar competența în materie de radio cred că nu poate fi pusă sub semnul întrebării. Radioul a reprezentat cea mai mare parte a carierei mele profesionale. Cu radio am început, culmea, la Radioul Public. Am lucrat, am făcut în radio cam tot ce se poate face și înainte de a veni la Guvern, am părăsit inclusiv o poziție de realizator la Radio Europa FM. Deci pentru radio consider că sunt pe deplin calificată și cred că pot avea am un cuvânt de spus în ceea ce privește radioul. Deci resping categoric ideea de sinecură.

Considerați că domnul Bolojan v-a desemnat exclusiv pentru calitățile dumneavoastră ca profesionist în domeniu sau sunteți și un om de încredere al dumnealui și are încredere că îl reprezentați acolo mai bine decât altcineva?

Ioana Ene Dogioiu: Reprezint premierul, eu reprezint Guvernul acolo, ceea ce este un pic mai larg decât doar premierul. Cred că mă bucur de încrederea premierului, pentru că altfel nu aș fi purtătorul de cuvânt al Guvernului. Este o funcție în care nu poți funcționa fără să ai încrederea prim-ministrului. Iar în ceea ce privește motivele pentru care m-a desemnat, mi-a făcut această propunere și motivele pentru care am acceptat această propunere, cred că numai ce vi le-am enunțat. Radioul a fost cea mai mare parte a carierei mele profesionale. Este pasiunea mea profesională. Chiar îmi doresc să fac ceva pentru radio.

Îmi puteți spune cu ce vă veți ocupa și care ar fi atribuțiile pe care le aveți în calitate de membru în Consiliul de Administrație?

Ioana Ene Dogioiu: Consiliul de Administrație este cel care, practic, supervizează activitatea radioului și vom vedea ședință cu ședință în ce va consta fiecare linie pe care trebuie să o avem, de la liniile financiare, la liniile organizatorice. Radioul Public este o valoare națională, pe lângă faptul că este o instituție constituțională, prevăzută în Constituție, este o valoare națională și este foarte importantă. Cred că audiența radioului public poate fi puțin întinerită și cred că ăsta este unul din obiectivele cu care intru acolo. Cred că putem ajunge la secvențe de public mai tânăr, că putem să-l extindem și către alte zone de audiență. 

V-ați stabilit dumneavoastră niște pași, obiective? În afară de întinerirea publicului?

Ioana Ene Dogioiu: Ca să întinerești audiența unui public, trebuie să te gândești la modul în care te adresezi. Da, e un mix de măsuri care pot fi gândite”.

Numirea Ioanei Ene Dogioiu în Consiliul de Administrație al Societății Române de Radiodifuziune a fost posibilă printr-o excepție prevăzută în Legea 161/2003 privind regimul incompatibilităților. Deși funcția de secretar de stat este, în mod normal, incompatibilă cu calitatea de membru în consilii de administrație ale instituțiilor publice, Guvernul poate aproba astfel de numiri „în mod excepțional”, dacă instituția este de interes strategic sau dacă „un interes public impune aceasta”, conform articolului 84, alineatul 3.

